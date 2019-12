Comme un cadeau de Noël en avance, Netflix vient de nous faire une jolie surprise en dévoilant la date de sortie de la suite d'À tous les garçons que j'ai aimés 2 sur Netflix, véritable carton de l'année 2018 sur la plateforme. Prenez votre agenda et notez à la date du 12 février 2020, le grand retour de Peter Kavinsky (Noah Centineo), Lara Jean (Lana Condor) et... John Ambrose McClaren (Jordan Fisher), le nouveau personnage qui va bouleverser tous les plans amoureux de la jeune héroïne ! Façon Twilight, un triangle amoureux nous attend dans ce second film où d'importantes décisions vont changer le cours des choses.

On aurait pu sortir À Tous Les Garçons Que J'ai Aimés 2 le 14 février, mais on préfère le 12. Bah ouais. pic.twitter.com/1Fl8j5UZ93 — Netflix France (@NetflixFR) December 13, 2019

Comme on a aussi envie de vous faire plaisir, on vous laisse découvrir les premières images dévoilées par Netflix pour patienter calmement jusqu'au dénouement prochain !

Lara Jean va devoir choisir Lara Jean va devoir choisir Lara Jean va devoir choisir

Alors, à votre avis, qui va choisir Lara Jean dans cette suite ?