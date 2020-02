Nos tips pour dater ton collègue de travail sans foutre en l'air ta carrière

Selon une enquête de l'Ined, l'Institut national des études démographiques, il est plus probable de trouver l'amour (ou du moins un·e bon·ne partenaire au pieu) au boulot qu'en soirées, dans la rue ou même que sur les applis de dating. A force de se croiser tous les jours à la machine à café, d'avoir le même entourage et d'être (potentiellement) lié·e·s aux mêmes enjeux, il n'est pas rare que deux collègues finissent par se fréquenter en dehors du bureau.

S'il est tout à fait autorisé de dater qu'il l'on veut, il s'agit ici d'un contexte particulier. Et comme dans toute situation délicate, il est nettement préférable de mesurer les risques que l'on encourt avant de s'embarquer là-dedans. Voilà donc quelques tips qui devraient t'aider à trouver le parfait équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle lorsque celles-ci deviennent intrinsèquement liées.

Notre guide pour flirter avec son ou sa collègue de boulot sans te faire pécho

On le sait, le/la voir tous les jours derrière son écran d'ordi, entendre sa voix dans les couloirs du bureau, sentir son parfum juste après son passage dans l'ascenseur te font perdre tes moyens, mais rappelle-toi que ton lieu de travail n'est pas un lieu de chasse, ni une cour de récréation. Aussi, les rêveries et les techniques de midinettes pour capter son attention ne doivent surtout pas être grillées par tes boss et tes autres collègues. La drague, oui, mais pas question qu'elle te détourne de ton objectif premier : le taff !

Non, on ne te dit pas de t'imaginer mariée à ton crush au premier regard échangé, mais si tu sens que les choses sont en train de déraper, il est important que tu questionnes cette possible relation. Malheureusement, la situation est ici particulière et la spontanéité peut davantage s'avérer fâcheuse que prometteuse. Aussi, demande-toi rapidement si cette histoire en vaut vraiment la peine, si cette personne en question te semble fiable et si une relation de collègues saine pourrait être envisageable si votre romance s'arrêtait brutalement.

D'autant plus s'il existe un rapport hiérarchique dans votre relation professionnelle. Eh oui, que tu sortes avec ton employé·e ou ton/ta boss, il va falloir mettre les choses au clair très rapidement. Au risque de voir ces rapports de pouvoir s'immiscer insidieusement dans votre relation intime (et on ne parle évidemment pas de gentils jeux sexuels au lit). Ce serait quand-même dommage tes autres employés te reprochent ton manque de professionnalisme ou que le poste que tu lorgnes depuis des mois te passe sous le nez, victime collatérale de ta (possible) rupture avec gentil patron pas si cool que ça.

Ça y est : entre vous, les choses se sont accélérées et de simples co-workers, vous êtes désormais amant·e·s (voire plus). Mais ça, toute la boite n'est pas obligée d'être au courant. Pour le bien de votre relation, on te conseille même de ne pas ébruiter ton histoire d'amour, de façon à éviter les ragots et à ne pas alimenter les bruits de couloirs (parce qu'il y en aura forcément). L'astuce ? Ne pas partir en pause déj' tout le temps ensemble, ne pas quitter le boulot à la même heure et poser - si possible - des jours de congés en décalé (ou alors la jouer vraiment fine)...

Même si tes réseaux sociaux concernent théoriquement ta vie privée et qu'il est donc tout à fait normal que ton nouvel amour ait pris possession de ton compte Insta, sois certaine que tes fouines de collègues iront à la pêche aux infos en t'espionnant sur internet. Alors les photos avec bae, les souvenirs de vacances en sa compagnie et les anecdotes persos, il est plus intelligent de les garder secrets dans un premier temps.

Oui, parce qu'après mensonges et secrets, le temps du coming-out viendra forcément. Alors, à quel moment de votre histoire prévoirez de faire LA grande révélation aux autres ? Ça, ce sera à vous deux de le décider ! Au même titre que les personnes que vous souhaiterez mettre dans la confidence (de préférence celles de confiance et bienveillantes) ou la façon dont vous leur annoncerez la nouvelle. De manière solennelle, au détour d'une blague ou en vous affichant l'air de rien ? Visez juste !

Une fois la relation révélée au grand jour, il est assez facile de la laisser envahir votre espace professionnel. Scène de ménage devant les collègues ou au contraire bisous tout énamourés en plein open space, votre histoire d'amour peut vite finir par agacer les autres. Alors, le mieux reste de laisser le perso à la maison.

De même qu'il est conseillé de ne pas parler trop boulot une fois sorti·e·s du bureau. Parce qu'il est normal, surtout lorsqu'on évolue dans le même milieu professionnel, de laisser les mails, les dossiers et les projets s'inviter à la maison, mais lorsque l'intime et les moments privilégiés à deux sont tout à coup relégués au second plan, la situation peut très vite déraper et redevenir ce qu'elle était initialement : une relation boulot.

On espère que ces quelques conseils te permettront de vivre ton histoire d'amour avec ton ou ta collègue de boulot un peu plus sereinement !