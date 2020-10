Ô rage, ô désespoir, voici toutes les séries Netflix qui ont été annulées sans prévenir

Tu pensais passer une bonne semaine ? C'était avant de voir la liste de toutes les séries Netflix qui ne sont pas reconduites.

La saison de l'automne-hiver est propice à rester chez soi, au chaud sur son canapé, avec un plaid tout doux, une boisson chaude et sa série préférée. Et ce sera d'autant plus le cas avec le coronavirus qui circule activement sur le territoire. Mais si la plateforme de streaming Netflix nous promet de nouveaux programmes très alléchants, il y a certaines séries qui ne reviendront plus du tout, annulées récemment. À vrai dire, ces derniers temps, on a l'impression que toutes les séries que l'on apprécie sont arrêtées sans prévenir. L'impact de la pandémie sur l'industrie cinématographique y est pour beaucoup et il faut donc bien faire un choix. Et voici la (grande) liste de toutes les séries qui n'ont malheureusement pas été choisies pour continuer à nous donner des frissons, nous faire rêver, nous faire pleurer ou nous faire rire.

13 Reasons Why : annulée après 4 saisons

AJ and the Queen : annulée après 1 saison

Anne With an E : annulée après 3 saisons

Atypical : annulée après 4 saisons

Dare Me : annulée après 1 saison

Dark : annulée après 3 saisons

Dark Crystal : le temps de la résistance : annulée après 1 saison

Dead To Me : annulée après 3 saisons

Dear White People : annulée après 4 saisons

Easy : annulée après 3 saisons

Glow : annulée après 4 saisons

Grace and Frankie : annulée après 7 saisons

I Am Not Okay With This : annulée après 1 saison

Insatiable : annulée après 2 saisons

La Fête à la maison : 20 ans après : annulée après 5 saisons

Les Nouvelles Aventures de Sabrina : annulée après 4 saisons

Love : annulée après 3 saisons

Marianne : annulée après 1 saison

Marvel's Daredevil : annulée après 3 saisons

Marvel's Luke Cage : annulée après 2 saisons

Messiah : annulée après 1 saison

October Faction : annulée après 1 saison

Osmosis : annulée après 1 saison

Ozark : annulée après 4 saisons

Santa Clarita Diet : annulée après 3 saisons

Soundtrack : annulée après 1 saison

Spinning Out : annulée après 1 saison

The Good Place : annulée après 4 saisons

The OA : annulée après 2 saisons

The Rain : annulée après 3 saisons

The Society : annulée après 1 saison

Trinkets : annulée après 2 saisons

Turn Up Charlie : annulée après 1 saison

Unbreakable Kimmy Schmidt : annulée après 4 saisons

V Wars : annulée après 1 saison

Crédit : Netflix France - YouTube

Plus d'une trentaine de séries annulées au total, dont certaines qui marchaient plutôt bien et qui étaient même saluées par la critique, comme Dark, Les Nouvelles Aventures de Sabrina, 13 Reasons Why, Glow ou encore les séries Marvel Luke Cage et Daredevil. Il faut croire que l'épidémie de covid-19 ne tue pas que des humains, mais aussi des programmes de divertissement entiers. Déjà qu'on doit rester chez nous au maximum pour éviter la propagation, voilà qu'on va devoir faire sans certaines de nos séries préférées et ça fait mal au coeur. Heureusement, il y en a de nouvelles pour nous consoler, comme The Haunting of Bly Manor qui promet de nous faire sursauter pour Halloween.