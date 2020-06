On a enfin un tuto clair pour bien mettre sa cup menstruelle (et on dit merci Pornhub !)

ENFIN !

Il faut bien le reconnaître : la cup menstruelle est plutôt géniale. Plus économique, écologique et à priori moins dangereuse que serviettes et autres tampons, elle s'est vite imposé comme l'avenir des protections périodiques. Seulement, question pratique, on reste quand-même un peu dans le flou et le premier essai avec la coupe menstruelle peut vite en dissuader plus d'un·e.

Malgré la notice et les quelques dessins explicatifs, force est de constater que l'emploi d'une cup ne coule pas de source. Comment la plier pour l'insérer dans le vagin ? Comment la placer pour ne pas avoir mal, éviter les fuites et ne courir aucun risque de choc toxique ? Comment l'enlever ? Bref, c'est parfois le gros bordel dans notre tête ! Heureusement, un projet chapeauté par la marque allemande de protections hygiéniques bio, The Female Company, vient nous apporter un peu de clarté.

Il s'agit d'une série de vidéos explicatives, appelée « One Girl One Cup » (les vraies comprendront la ref') pour apprendre aux personnes menstruées à se servir correctement de la cup menstruelle. C'est l'actrice féministe X Lina Bembe, également conférencière pour TED, qui se plie littéralement en quatre pour nous aider à y voir plus clair. Evidemment, comme elle l'explique dans la bande-annonce mise en ligne sur YouTube, ces tutos ne peuvent pas être publiés sur le réseau social et sont donc hébergés par la plateforme porno Pornhub. Bah ouais, c'est vrai qu'un gros plan de vagin et des doigts dans une vulve, c'est forcément pornographique.

« Il était temps que l'on brise les tabous et que l'on vous montre comment on utilise une cup » explique l'actrice qui rappelle qu'il ne s'agit « pas de porno » mais bien « d'éducation ». Au cours des trois vidéos, elle nous montre comment plier la coupe menstruelle, comment reconnaître son col de l'utérus avec ses doigts, comment bien se contorsionner pour insérer et enlever correctement la cup mais aussi la marche à suivre si elle venait à se retrouver coincée. Bref, exactement ce dont on avait besoin !

Dommage que ces vidéos pourtant très intéressantes ne puissent être visionnées que par des personnes majeures...