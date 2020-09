On sait ce qui se cache derrière tes réveils nocturnes (et selon l'heure où t'ouvres les yeux)

Coïncidence ? Je ne crois pas.

Chaque nuit, c'est la même chose. Tirée de ton sommeil, un rapide check de ton smartphone et le constat est sans appel : encore la même heure, celle à laquelle tu te réveilles nuit après nuit. Si tu pensais qu'il s'agissait d'un parfait hasard, tes réveils nocturnes sont plus significatifs que tu ne le crois. D'ailleurs, d'après la médecine chinoise, ils sont le signe que ton corps essaie de te faire passer un message. Mais encore faut-il savoir le décoder !

En effet, selon cette science, certains organes sont plus stimulés que d'autres à des moments précis de la journée. Composée de 12 cycles, chaque tranche horaire de la journée est associée à un organe ou une zone précise du corps qui sera alors particulièrement sollicitée. Aussi, l'organe en question se manifestera plus facilement s'il ne fonctionne pas normalement. Alors, tu veux savoir quelle partie de ton corps te parle quand tu te réveilles en pleine nuit ? Good news, on te dit tout ça.

Entre 23h et 1h

Si tu as l'habitude d'être réveillée au tout début de ta nuit, c'est-à-dire entre 23h et 1h du matin, c'est probablement parce que ta vésicule biliaire fait des siennes. Utile pour stocker l'énergie apportée par la nourriture et la dispatcher dans le corps, cet organe est également lié à notre capacité à gérer nos émotions et à prendre des décisions, notamment s'il s'agit de déceptions sentimentales, de colère ou de rancune. Ne dit-on pas d'ailleurs « se faire de la bile » ?

Pour regagner ton sommeil, on te conseille de faire un peu de méditation mais aussi de masser ton ventre, avec tes deux mains à plat, dans le sens des aiguilles d'une montre.

Entre 1h et 3h

Un réveil nocturne entre 1h et 3h est souvent le signe que quelque chose cloche au niveau du foie. Comme tu le sais, il s'agit d'un organe qui permet d'éliminer les toxines et de détoxifier l'organisme. Sur le plan psychique, il peut être responsable de la colère que tu ressens et être lié à un certain surmenage. La solution si tu as l'habitude de te réveiller pendant cette tranche horaire-là est de te poser, d'avaler un grand verre d'eau froide et de réfléchir à tête reposée à l'objet de tes tourments.

Entre 3h et 5h

Extirpée des bras de Morphée entre 3h et 5h ? Pas cool et c'est probablement à cause de tes poumons, ceux qui font travailler ta respiration, t'aident à oxygéner ton sang, permettent de débarrasser ton organisme de dioxyde de carbone et assurent la protection de ton petit corps. Bref, de gros alliés dont il vaut mieux prendre soin ! D'un point de vue émotionnel, avoir les poumons mal en point est associé à de la mélancolie, à une certaine tristesse, bref, à quelque chose qui pèse sur la poitrine.

Le mieux dans ces cas-là est de t'adonner à quelques exercices de respiration pour retrouver son calme (et le sommeil par la même occasion).

Entre 5h et 7h

Si tu es réveillée régulièrement entre 5h et 7h (et que ton réveil, l'objet, n'a rien à voir), c'est parce que ton gros intestin sollicite ton attention. Tu le sais, c'est un organe qui sert à éliminer les toxines et évacuer les selles. Si tu as une alimentation trop riche ou au contraire pas assez nutritive, il se peut que ce dernier te le fasse payer. Sur le plan émotionnel, il peut s'agir d'un blocage par rapport à quelque chose qui te fait beaucoup cogiter ou d'une tristesse que tu traînes depuis un moment.

En plus de privilégier un dîner léger, on te conseille de faire quelques étirements afin d'éliminer les tensions présentes dans ton corps. Enfin, comme il s'agit du moment de la journée pendant lequel l'énergie des reins est au plus bas, les parties de jambes en l'air sont assez peu recommandées. Et oui, nous aussi on a été déçues de l'apprendre.

Si tu te réveilles toujours aux mêmes heures après avoir tenté de répondre aux sollicitations de tes organes, on ne sait plus quoi faire pour toi...