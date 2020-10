On te conseille d'essayer cette méthode de masturbation si tu veux avoir des orgasmes à répétition

Il n'y a pas de mal à se faire du bien !

La masturbation, c'est la vie et celles qui la pratiquent ne diront pas le contraire. Non seulement ça fait du bien par où ça passe, mais c'est aussi bon pour la santé physique et mentale. Il ne faut donc surtout pas avoir honte de se masturber quand on est une femme. Après tout, pourquoi attendre de faire l'amour avec son/sa partenaire pour avoir un orgasme (et encore, rien n'est certain), alors qu'il n'y a qu'à se titiller le clitoris soi-même ? Et il n'est pas nécessaire de posséder des sextoys pour jouir à coup sûr. Quand on sait bien utiliser ses mains et ses doigts et qu'on connaît les bonnes méthodes, on peut atteindre le septième ciel en deux temps trois mouvements. Le compte Instagram Jouissance Club, connu pour distiller des conseils sexo destinés aux femmes, en a notamment décrite une via une illustration.

Plutôt bien imagée, cette méthode est assez facile à réaliser. Elle consiste tout simplement à insérer le majeur et l'annulaire dans le vagin, paume vers le haut. Il n'y a plus ensuite qu'à effectuer des va-et-vient rapides du haut vers le bas, tout en pressant bien ses doigts contre la paroi du vagin. L'avantage de cette méthode ? La paume de la main tapote sur le gland du clitoris, ce qui permet une double stimulation. Jouissance Club conseille notamment de "bien tirer vers le haut comme si on voulait soulever la dame". Et le must, c'est qu'elle peut se pratiquer en solo ou à deux. N'hésite donc pas à filer la technique à ta moitié pour des préliminaires encore plus jouissifs. Et pour la suite des festivités, on vous conseille d'essayer l'union de la lune, la position sexuelle que toutes les meufs vont kiffer !