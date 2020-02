Oscars 2020 : De Billie Eilish à Renée Zellweger, 10 stars qui ont tout donné sur le tapis rouge

La 92ème cérémonie des Oscars organisée ce 10 février 2020 au Dolby Theatre de Los Angeles a une fois de plus attiré tout le gratin d'Hollywood, et le spectacle a commencé dès le tapis rouge ! Avant de monter sur scène rafler des statuettes, les stars ont joué le jeu des photographes et exposé leurs robes de soirée, avec jupons à froufrous, longues traînes et robes sirène au programme. Mais qui étaient les mieux habillées de l'événement ? De Renée Zellweger, oscarisée pour son rôle dans Judy à Billie Eilish en passant par Kim Kardashian à l'after party de Vanity Fair, voici 10 looks qui nous ont tapé dans l'oeil cette année.

Renée Zellweger à la cérémonie des Oscars 2020

Sandra Oh à la cérémonie des Oscars 2020

Mindy Kaling à la cérémonie des Oscars 2020

Scarlett Johansson à la cérémonie des Oscars 2020

Billie Eilish à la cérémonie des Oscars 2020

Jessica Alba à la cérémonie des Oscars 2020

Chrissy Teigen à la cérémonie des Oscars 2020

Tessa Thompson à la cérémonie des Oscars 2020

Kim Kardashian à la cérémonie des Oscars 2020

Lana Condor à la cérémonie des Oscars 2020

Un look préféré parmi les invités des Oscars 2020 ?