Où partir chacun des 12 mois de l'année ? Lonely Planet dresse sa liste

Si beaucoup organisent leur prochain voyage en fonction de la destination qu'ils rêvent de visiter, d'autres procèdent à l'envers et définissent leur destination en fonction d'une période précise. Ça tombe bien, car le guide Lonely Planet s'est penché sur les plus beaux pays à voir chaque mois de l'année, pour celles et ceux qui cherchent à voyager à tel ou tel moment. Alors, où nous conseillent-ils d'aller de janvier à décembre ? Réponse avec 12 pays du plus réputé au plus confidentiel.

Le parc national de Murchison Falls en Ouganda © Sam Balye via Unsplash

Juste au-dessus de la Tanzanie, sur les rives du majestueux lac Victoria, l'Ouganda est la destination confidentielle et dépaysante pour les aventurières en quête de communion avec la nature. Outre la flore partagée entre plaines sèches et canyons verdoyants, la faune est un ravissement pour les yeux avec les derniers gorilles des montagnes à observer au cœur de la Forêt impénétrable de Bwindi.

L'Islande et ses cascades © Chris Ried via Unsplash

Enneigée en février, l'Islande est la destination sauvage à explorer en 4x4, motoneige ou même chien de traîneau pour en prendre plein les yeux. Passé le plein hiver, où le soleil ne sort que 5 heures par jour, les conditions redeviennent propice à la découverte, et notamment du ciel avec aussi bien les aurores boréales que les ciels magnifiquement étoilés.

La baie d'Ha Long au Vietnam © Taylor Simpson via Unsplash

Alors que le pays est d'ordinaire partagé entre deux saisons au Nord et au Sud, le mois de mars est le moment idéal pour arpenter le Vietnam dans sa globalité, sans subir de grandes différences de climat. Entre montagnes et rizières du Nord et plages paradisiaques dans le Golfe de Thaïlande, le pays offre une diversité de paysages tous plus époustouflants les uns que les autres.

Le temple Asakusa à Tokyo au Japon © Yu Kato via Unsplash

Allergiques s'abstenir : de la fin mars jusqu'au mois d'avril, les cerisiers japonnais bougonnent et leurs petites fleurs roses éclosent pour le plus grand plaisir de nos mirettes. Ce n'est bien sûr pas la seule chose à savourer au pays du soleil levant puisque villes en effervescence et contrées montagneuses plus reculées offrent aussi un panorama mémorable.

La ville de Kotor au Monténégro © Faruk Kaymak on Unsplash

À cette période, les bouches dégagées de Kotor ne sont pas la seule chose à voir ni à faire au Monténégro : ce que Google Images ne suggère pas se révèle plus sportif, avec aussi bien de la randonnée dans les parcs nationaux luxuriants que des activités aquatiques (rafting, jetski...).

Le village de Tasiilaq au Groenland © Filip Gielda via Unsplash

Lorsqu'il commence à faire beau en France, c'est le moment idéal pour s'envoler pour le Groenland, une terre pas seulement blanche comme neige puisque les petits villages traditionnels révèlent leurs couleurs chatoyantes en été. Surtout, les eaux locales sont un ravissement, aussi bien avec les glaciers parsemés d'icebergs que les mers environnantes où s'épanouissent les baleines.

Le parc national Denali en Alaska © Joris Beugels via Unsplash

Le plus grand état des États-Unis, isolé à l'extrême Ouest du Canada, garantit une expérience inoubliable à la Into the wild, sans la fin tragique bien évidemment. Entre lacs et montagnes, les paysages de l'Alaska sont à couper le souffle et la quiétude qui y règne est reposante. Pour les amatrices d'expériences uniques, pêcher les saumons en pleine rivière ou observer les grizzlis devront figurer sur votre to do list.

Les Hautes Pyrénées © AZAM Jean-Paul via Getty Images

Pendant le plein été, pourquoi ne pas rester en France et s'octroyer du bon temps loin des foules ? À la montagne, dans les Pyrénées, le climat est plus que clément à ce moment de l'année, l'occasion de s'adonner à la randonnée ou de barboter dans les nombreux lacs. Un dépaysement (presque) équivalent au Canada, mais à moindre prix !

La ville de Khiva en Ouzbékistan © photo_comments via Unsplash

En Asie centrale, l'Ouzbékistan est en passe de devenir la prochaine destination convoitée des voyageurs et aventuriers en quête d'authenticité. En septembre, l'air y devient plus respirable, propice aux balades dans les villes couleur sable ponctuées de dômes cyan, ou dans les montagnes rocheuses surplombant des lacs turquoise.

La ville de Pétra en Jordanie © Spencer Davis via Unsplash

À l'extrême orient de la mer Méditerranée, la Jordanie est un pays aride qu'il fait bon visiter pendant notre automne, pour profiter de températures acceptables mais quand même très chaudes. Une partie du pays côtoie la Mer Morte et le reste n'est que décor lunaire avec ces citées creusées dans les falaises ocre comme la fameuse ville de Pétra, capitale du pays. Incroyable !

La ville de Guanajuato au Mexique © Dennis Schrader via Unsplash

S'il fait bon se rendre au Mexique toute l'année, le début du mois de novembre (1er et 2 novembre) est à faire pour attester une fois dans sa vie des célébrations du Dia de Muertos, avec ses parades fleuries et ses maquillages squelettiques. A ce moment-là, la tequila coule particulièrement à flot, une autre bonne raison de finir son trip sur les plages paradisiaques pour s'adonner à la farniente.

Le Machu Pichu au Pérou © Tom Cleary via Unsplash

Le Machu Pichu n'est pas la seule merveille du Pérou, loin de là : la montagne Vinicunca, la capitale Lima surplombée par ses deux clochers ou la Réserve nationale Tambopata, véritable sanctuaire d'espèces animales remarquables, méritent également le détour. Comme décembre signe habituellement le début de la saison des pluies au Pérou, le tourisme y est moins important, sans pour autant être totalement arrosé !

Retrouvez toutes les autres destinations à visiter mois par mois sur le site de Lonely Planet !