Oubliez Dan Humphey, voici qui devait être Gossip Girl dans la série originale

La révélation de Gossip Girl dans la série du même nom n'a pas été du goût de tout le monde en 2012 et il y a toujours ce je-ne-sais-quoi qui dérange. Si Dan Humphrey semblait le candidat idéal pour ce dénouement, il n'était pas du tout le premier choix du producteur et écrivain de la série, Joshua Safran. Interviewé sur le prochain reboot de Gossip Girl, il a donné sa version des faits... Et on est loin du lonely boy.

En réalité, le premier choix s'est d'abord penché sur Eric Van Der Woodsen, le frère de Serena grâce à plusieurs petits détails distillés jusqu'à la fin de la saison 2. Très timide, souvent seul avec son téléphone, il avait tout pour être la taupe la pus connue de l'Upper East Side. Malheureusement pour la série, le célèbre média NY Post a révélé que ce dernier était GG faisant tomber à l'eau tous les plans des producteurs. Mais le plan B n'en était que mieux préparé.

Les acteurs de Gossip Girl

La série en a peut-être pris un coup, mais elle a su remonter à la surface très rapidement avec un nouveau nom : Nate Archibald. Le célèbre Golden Boy à l'opposé du boy next door, Dan Humphrey, avait tout du candidat idéal jusqu'à la fin de la saison 5. Pourquoi ? C'était le seul personnage qui n'avait jamais rien envoyé à Gossip Girl pour une publication.

Une fin de saison 6 plus « logique » me direz-vous, et toujours incompréhensible pour le producteur Joshua Safran qui a quitté la série à la fin de la saison 5. Pas rancunier pour un sou, il a avoué qu'il comprenait pourquoi c'était Dan, non sans une certaine ironie. Et toi, tu aurais préféré qui ?