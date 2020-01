Oubliez les filtres, Instagram pourrait supprimer vos photos trop retouchées

Le réseau social au plus d'1 milliard d'utilisateurs dans le monde frappe une nouvelle fois ! Après avoir officialisé la disparition des likes sous les publications, Instagram se lance en guerre contre la fake news gangrenant de nombreuses publications de fausses informations. Si le concept se veut positif pour lutter contre la manipulation de l'information, il est aussi visé par des plaintes d'utilisateurs ayant vu leurs photos disparaître du flux et de l'Explorer pour les mauvaises raisons.

Depuis décembre dernier, le nouvel outil de l'application se charge de déceler de fausses informations, mais semble aussi faire la guerre aux photos trop « retouchées » de plusieurs comptes artistiques Instagram. Comment est-ce possible ? C'est très simple, dans sa course effrénée à la vérité, les robots d'Instagram semblent considérer certains clichés irréalistes, les considérant comme des « faux ». Ces derniers sont donc classés dans la même catégorie qu'un post mensonger et cachés aux followers.

Une perte considérable pour les comptes ayant fait un véritable business de ces photos transformées, dans le seul but de sortir du lot avec un esthétisme particulier. Avec les nombreuses modifications apportées depuis quelques mois, le réseau social pourrait subir quelques pertes importantes, voyant certains de ses influenceur·seuse·s stars partir vers d'autres contrées plus vertes. Et vous, pensez-vous que cela soit une bonne initiative ?