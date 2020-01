Oui, les femmes continuent de suivre des influenceuses qui sapent leur estime de soi

Depuis sa création, Instagram tient une grande place dans notre vie et nous y consacrons beaucoup de temps dans une journée, entre le scroll, les likes et les nouvelles découvertes de comptes au fil de nos recherches. Nous sommes tous·tes abonné·e·s à des dizaines de comptes, particulièrement des influenceur·euse·s, véritables gourous de la plateforme aux 500 millions d'abonnés.

Si notre appétence pour ce genre de contenus n'est pas simplement du voyeurisme (leur vie n'a aucun secret pour nous), il peut s'avérer négatif pour notre santé mentale, particulièrement notre estime de soi.

Une étude du site Stylist vient de révéler que 33% des femmes continuent de suivre des infuenceurs·euse·s sur les réseaux sociaux, même si ils·elles ont une influence négative sur leur propre estime de soi. La comparaison est l'un des motifs principaux attribués à notre comportement. Qui ne s'est jamais comparé·e à une photo parfaite d'une influenceuse ?

Dans ce monde virtuel où la vie de rêve et la beauté forment un duo explosif, il nous est parfois difficile de dissocier le vrai du faux, nous enfonçons un peu plus dans une forme de punition.

Ne pas rentrer dans les cases imposées par la société peut nous faire perdre pied. La ligne entre le réel et le virtuel est parfois si infime que nous nous faisons du mal juste parce que nous ne pensons pas arriver à la hauteur des standards préétablis ! Que nenni, en 2020, il est temps de se faire du bien et suivre des personnes nous apportant du bien-être et une réelle valeur ajoutée pour notre vie de tous les jours. N'est-ce pas ?