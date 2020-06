Outlander, Game of Thrones... Ces 15 séries ont les scènes de sexe les plus palpitantes selon les téléspectateurs

Quelles sont les scènes de sexe dans les séries qui font le plus palpiter votre petit coeur ?

Quel est le meilleur remède pour se sortir de la morosité ambiante de ces dernières semaines ? S'évader dans une série le temps de quelques épisodes avec un bon scénario, des personnages attachants... et quelques scènes de sexe en prime. Joindre l'utile à l'agréable n'a jamais été aussi important en ces temps si particuliers ! Ne nous le cachons pas, si certaines séries nous plaisent autant, c'est aussi grâce à des scènes olé olé intenses qui nous font un certain effet sur notre corps (ne faites pas genre).

Ces dernières années, le petit écran nous a clairement gâtés avec des histoires toujours plus fortes et un politiquement correct mis aux oubliettes pour donner une vraie dynamique aux séries. D'Outlander à La Casa de Papel, le site On Buy a maté des heures de scènes hot parmi les plus gros shows du monde et dévoile le classement des 15 séries qui ont les scènes de sexe les plus palpitantes selon les téléspectateurs.

15. You - Saison 2 - Saison 2 - épisode 3

Les scènes au lit de la saison 2 sont clairement au-dessus, et ce n'est ni Joe ni Love qui diront le contraire !

14. American Horror Story : Saison 5 - épisode 1

Lady Gaga a fait ses premiers pas d'actrice dans American Horror Story, et n'a pas eu peur de certaines scènes très olé olé !

13. La Casa de Papel : Saison 1

Entre Denver et Stockholm, il y a eu de l'électricité dans l'air... et ce n'était pas du tout prévu au programme !

12. Dexter : Saison 7 - épisode 6

Hannah et Dexter, c'est un peu l'amour du risque. Entre les meurtres et la tension sexuelle, on ne sait plus vraiment où donner de la tête !

11. Son of Anarchy : Saison 3 - épisode 7

On est d'accord, on regarde surtout pour Charlie Hunnman ?

10. Girls : Saison 1 à 6

La série Girls, on l'aime ou on la quitte. Avec ses scènes très suggestives, mieux vaut avoir le coeur accroché !

9. Queer as folk : Saison 1 - épisode 1

Tout est parfait, l'atmosphère, le couple, la manière de s'y prendre ! Une série à découvrir d'urgence.

8. Jessica Jones : Saison 1 - épisode 1

Deux super héros ensemble, ça ne peut faire que des étincelles !

7. Sex Education - Saison 1

Jackson et Maeve c'était cool, mais on préfèrerait voir Maeve et Otis faire de même dans la saison 3 !

6. Outlander : Saison 1 - épisode 7

La première saison Outlander nous a offert les meilleures scènes hot de toutes les saisons réunies. Peut-on retourner en arrière ?

5. Suits : Saison 2 - épisode 16

Il est fini le temps où Meghan Markle jouait les actrices dans Suits. Mais les images restent, pour ne jamais oublier.

4. Normal People - Saison 1

Cette série porte tellement bien son nom que les scènes de sexe sont d'une réalité et sincérité profonde !

3. Game Of Thrones : Saison 2 - épisode 8

Si la série GOT est connue pour tuer tous nos personnages préférés, elle est aussi celle où le cul a une part très importante. La scène de sexe entre Robb Stark et Talisa est l'une des plus intenses de toutes les saisons réunies.

2. Shameless : Saison 10 - épisode 1

Par où doit-on commencer avec Shameless ? Juste regarder toute la série et vous comprendrez par vous-même !

1. Orange is the new black : Saison 3 - épisode 2

Les scènes entre Alex et Piper dans OITNB ne prennent pas une ride, et sont devenues cultes !

Quelle est la scène qui vous a le plus titillé ?