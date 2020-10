Pantone dévoile une couleur rouge sang pour lutter contre la stigmatisation des règles

Un « rouge confiant » pour encourager les personnes qui ont leurs règles à se sentir fières.

Référence mondiale, le célèbre nuancier de couleurs Pantone vient de dévoiler sa nouvelle teinte : un rouge « Period » qui fait référence au sang des menstruations. Le but de cette initiative ? Lutter contre la stigmatisation des règles, un combat qui est loin d'être gagné et ce, aux quatre coins du monde. Si dans quelques pays, comme certaines régions de l'Inde, les règles sont jugées comme impures et obligent les femmes à s'isoler pendant leur semaine rouge, en France, les choses ne sont pas acquises non plus, voilà pourquoi plusieurs mesures ont récemment été prises afin de briser le tabou qui entoure les menstruations.

C'est dans le cadre de son partenariat avec la marque de soins suédoise Intinima, actrice de la campagne Seen+Heard qui vise à ouvrir le dialogue autour des règles, que Pantone a dévoilé sa nouvelle teinte, « un rouge énergisant et dynamique ». Pour Laurie Pressman, vice-présidente du Pantone Color Institute, l'idée de cette opération est d'« encourager celles qui ont leurs règles à se sentir fières de ce qu'elles sont, à se lever et à célébrer passionnément la force de vie excitante et puissante avec laquelle elles sont nées ».

Si le rouge « Period » n'est pas tout à fait représentatif du vrai sang de règles, la teinte a le mérite d'ouvrir à nouveau le débat autour du stigma que subissent encore les personnes menstruées mais aussi d'« inciter chacun, quel que soit son sexe, à se sentir à l'aise pour parler spontanément et ouvertement de cette fonction corporelle et naturelle ».