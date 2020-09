Parlons Poil, le compte Instagram qui lutte contre la pilophobie

Parlons peu, parlons poil.

Le poil n'a jamais été aussi conquérant. On le voit plus dense que jamais sur les réseaux sociaux, on le réhabilite enfin dans les spots publicitaires et on le célèbre sur ces corps libres, refusés au joug patriarcal. Bref, en 2020, la pilosité féminine commence à doucement se débarrasser du tabou, du mépris et de la méconnaissance qu'on lui a souvent prêtés. Et pourtant, en 2020, les méthodes pour exterminer ces mauvais poils n'ont jamais été aussi performantes et diverses.

De la cire au laser en passant par la lumière pulsée, les femmes semblent toujours aussi déterminées à traquer le poil. C'est à cette contradiction que Juliette Lenrouilly et Léa Taeib deux journalistes se sont intéressées, en questionnant plus globalement le poil féminin en France. Après lui avoir consacré un livre, elles alimentent aujourd'hui Parlons poil, un compte Instagram sur lequel elles partagent leurs travaux de recherche.

Des anecdotes historiques, des recherches anthropologiques, des expériences sociologiques, depuis janvier 2019, les deux expertes regroupent des informations sur le sujet, tentent de déconstruire certaines idées reçues et confrontent quelques contradictions, bref, elles interrogent aussi bien l'Histoire que l'actualité autour de la pilosité féminine (et elle n'a rien d'anecdotique !).

« En 2020, les femmes et leurs poils, ça en est où ? » se demandent-elles sur leur page Instagram, un espace à la fois informatif et militant. Une fonction double portée par un dispositif comme Instagram qui leur permet de « déconstruire le regard sur la pilosité féminine et toucher le plus grand nombre de personnes, mais aussi [de] provoquer via ce réseau » expliquent-elles à la rédaction de Konbini.

Car si elles s'adressent bien évidemment aux féministes, communauté à priori déjà convaincue, elles espèrent également sensibiliser un public plus large, notamment ces femmes qui ne sont pas forcément éduquées à ces questions-là et qui n'osent pas encore s'affranchir de la norme et des diktats de beauté. « Instagram, c'est aussi le lieu qui fait cohabiter les corps. À la fois les corps sursophistiqués, presque surréalistes et en même temps, l'ultra-naturel, le body-positivisme. C'était aussi une façon de jouer avec les codes d'Instagram, de les détourner en faveur de la réappopriation du corps de la femme » poursuivent-elles.

A l'instar des comptes @Le Sens du Poil ou encore @Paye ton Poil, @Parlonspoil réhabilite la pilosité féminine et lutte contre pilophobie, la phobie du poil. Et on valide à 100%.