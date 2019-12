Le sexe, on aime (a priori) tous et toutes ça. Seulement, on ne l'aime pas de la même façon et les raisons qui nous poussent à faire des galipettes sont différentes selon les personnes. Ainsi, certaines chercheront avant tout à developper une connexion intime avec leur partenaire, tandis que d'autres se concentreront sur le plaisir physique. Ce sont ces différences qu'a souhaité mettre en lumière la sexologue Vanessa Marin. Après avoir sondé ses patient·e·s, l'experte a pu identifier 11 profils sexuels, qu'elle a ensuite soumis à ses contacts sur les réseaux sociaux, afin de s'assurer qu'aucune personnalité n'avait été oubliée.

Selon elle, s'il est important d'identifier ses désirs et de savoir ce que l'on recherche lorsqu'on débute une relation amoureuse, il est également nécessaire de se connaître sur le plan sexuel, et cela passe par déchiffrer ses attentes. La sexologue précise cependant qu'« on ne pourra jamais répartir parfaitement l'intégralité de la population dans des cases, mais [qu'] il peut être intéressant de rechercher des points communs dans les expériences des uns et des autres » à la rédaction de HuffPost. Alors, si tu veux savoir à quel profil sexuel tu appartiens, jette plutôt un oeil aux descriptions suivantes et essaie de déterminer celles qui te correspondent le plus.

Les déstresseur·euse·s utilisent le sexe comme un moyen d'évacuer la pression et les tensions qu'ils peuvent avoir en eux. Il s'agit d'un moment idéal pour décompresser, que ce soit physiquement ou mentalement. Mais à trop chercher la plénitude, certain·e·s ont tendance à délaisser leur partenaire et à être davantage focus sur la finalité que le moment en lui-même.

Les explorateur·ice·s cherchent sans cesse à vivre de nouvelles expériences. Pour eux, ce qui compte, c'est de prendre du plaisir, de s'amuser et surtout ne pas se prendre au sérieux. Dotées d'une grande curiosité et d'une soif de nouveautés, ces personnes sont toujours partantes pour essayer de nouvelles choses au lit, même sans être certaines de les apprécier.

Pour cette catégorie, il s'agit avant tout de partage et d'expérience à vivre à deux. Les adeptes du commerce équitable aiment faire plaisir à leur partenaire, mais attendent autant d'attention à leur égard en retour. De même qu'ils sont prêt·e·s à se montrer très généreux·se·s lorsqu'ils/elles voient leur partenaire se vouer corps et âme à leur plaisir.

Tout comme les adeptes du commerce équitable, le sexe doit se vivre à deux pour ce profil sexuel. Mais la différence ici réside dans le fait que ces personnes ont parfois tendance à privilégier le plaisir de l'autre à le leur, désirant tellement de le satisfaire. De ce fait, si elles reçoivent un peu trop d'attention ou si une partie de jambes en l'air est davantage axée sur leur plaisir, elles peuvent se sentir mal à l'aise.

Pour les gardien·ne·s, rien n'est plus important que de se sentir en sécurité avec leur partenaire, possiblement traumatisées par une ou plusieurs expériences passées. Elles peuvent donc parfois mettre un peu de temps avant de se laisser aller et s'assurent que leur partenaire ne dépasse pas certaines limites et ait assimilé les principes du consentement.

Cette personnalité sexuelle place la passion, l'intensité et la puissance au coeur de ses préoccupations. Elle aime faire du sexe un total moment d'abandon et de lâcher prise, libérant ses pulsions animales. Bref, avec les passionné·e·s, il faut que chaque partie de jambes en l'air soit un véritable feu d'artifices.

Bon·ne·s vivant·e·s, les épicurien·ne·s cherchent avant tout à se faire plaisir. En gros, ils en veulent toujours et toujours plus, leur plaisir n'ayant aucune limite. Ils peuvent aussi bien prendre leur pied avec leur partenaire de longue date qu'avec un·e parfait·e inconnu·e, le but pour eux étant de satisfaire en priorité leurs besoins sexuels.

Pour cette catégorie, le sexe n'est pas une option : c'est une priorité. Aussi, même débordé·e, fatigué·e et peu motivé·e, ils arrivent toujours à faire une petite place pour un rapport sexuel. C'est ce qu'on appelle effectivement avoir le sens des priorités !

Partager un réel moment d'intimité, se sentir connecté·e à l'autre, vivre un moment fort à deux, voilà les raisons qui poussent les romantiques à faire l'amour. Aussi bien physiquement qu'émotionnellement, ces personnes ont besoin de se sentir complètement en phase avec leur partenaire et peuvent ainsi éprouver beaucoup de plaisir, rien qu'avec des baisers ou des caresses. Cela va sans dire que les coups d'un soir ne sont vraiment pas leur truc.

Pour les spirituel·le·s, le sexe doit être vécu comme une expérience transcendante. Ils sont d'ailleurs particulièrement sensibles à certaines philosophies orientales, comme le tantrisme. Mais peuvent aussi être bloqué·e·s par certains préceptes rigides s'ils ont reçu une éducation religieuse qui les empêche d'avoir une vie sexuelle saine, sans culpabiliser ou avoir l'impression de faire quelque chose de honteux.

Naturellement, les pratiques BDSM n'ont aucun secret pour les personnes appartenant à ce profil. Qu'il s'agisse de dominer leur partenaire ou d'y être complètement soumis·e, peu importe, le but est de flirter avec les tabous et de ne surtout pas tomber dans une sexualité lisse et consensuelle, bref, ne pas avoir une sexualité vanille.

Alors, alors, à quelle catégorie appartiens-tu ?