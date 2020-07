Passer des appels vidéo avec ses matches Tinder est désormais possible, et le consentement est le maître-mot

Tinder dévoile une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de parler avec votre match... en direct live !

Depuis quelques semaines, Tinder fait le plein de nouveautés pour continuer à séduire ses membres actifs et être toujours à la page des changements de notre société. Récemment, à l'occasion de la Global Pride 2020, l'application a dévoilé la fonctionnalité « Orientation Sexuelle » qui vous permet de renseigner vos attirances sexuelles et de les afficher ou non sur votre profil. Une grande avancée pour le n°1 du secteur qui ne s'arrête pas en si bon chemin en proposant en test une nouvelle fonctionnalité dans l'ère du post-covid.

Son nom ? «Video Chat », un nouveau petit bouton présent sur l'application pour pouvoir discuter avec votre match en live ! Lancée en test sur plusieurs pays, dont la France, cette nouvelle fonction n'est pas prise à la légère par la plateforme qui fait de la sécurité et confidentialité des utilisateurs, sa priorité absolue. En deux mots, elle ne pourra pas être utilisée sans quelques principes clés à respecter par les deux parties.

Crédit : Tinder

1. Une icône dédiée quand vous vous sentez prêt·e·s

Tout comme Tinder a été le pionnier du match (un like réciproque entre 2 personnes), Video Chat est basé sur le même principe. Quand vous sentez que la conversation est fluide, et que vous êtes prêts pour une première rencontre en vidéo, il vous suffit d’activer la fonctionnalité en appuyant sur l’icône dédiée. La fonctionnalité ne sera disponible que lorsque vous l’aurez tous les deux décidés ! Et si vous ne souhaitez pas activer la fonctionnalité, pas d’inquiétude, votre match n’en saura rien.

2. La fonctionnalité peut-être désactivée à tout moment

Toujours sur le principe du “match”, vous pouvez retirer votre accord quand vous le souhaitez. Vous avez changé d’avis, ou c’est juste un jour sans ? Aucun problème, vous pouvez désactiver aussi simplement que vous avez activé.

3. Des règles d'utilisation strictes à respecter

Une fois que Video Chat est déverrouillé, il est obligatoire pour chacun d’accepter les règles d’utilisation pour lancer la fonction Video Chat.

4. L’accord mutuel est essentiel

Lorsque vous utilisez Video Chat pour faire connaissance avec un match, vous devez vous sentir à l’aise. La conversation est un échange : chacun doit être sur un pied d’égalité. Et nous savons que vous apparaitrez sous votre meilleur jour si votre confiance est au beau fixe.

Une expérience à tenter au moins une fois ?