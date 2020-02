Perdue sur Netflix ? La plateforme balance son top 10 national des programmes les plus matés

Comme devant notre armoire bourrée de fringues, naviguer sur Netflix peut vite devenir un vrai casse-tête tellement il y a de choix, si bien qu'on peut passer littéralement des heures entières sur la page d'accueil, à faire défiler les bandes-annonce. Heureusement, pour aiguiller nos recherches, Netflix vient de mettre au point un tout nouvel outil. Il s'agit du badge « Top 10 » qui classe les 10 séries et les 10 films les plus populaires auprès des utilisateurs.

Déjà testé au Mexique et au Royaume-Uni au cours des six derniers mois, ce classement change selon chaque pays et sera mis à jour quotidiennement. Pour avoir accès à ces listes, il suffit de se rendre dans les onglets « séries » et « films ». Une ligne avec le top 10 des contenus les plus matés a été ajoutée. Chez certains utilisateurs, elle apparait même sur la page d'accueil. Aujourd'hui, voilà les programmes les plus regardés en France :

Locke & Key

Outlander

Vikings

Narcos Mexico

Sex Education

Les Demoiselles du Téléphone

Intimidation

Pup Academy : L'école secrète

Riverdale

Ragnarök