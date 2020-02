Pilule, stérilet, implant, ce questionnaire t'aide à choisir la contraception qui te convient le mieux

Stérilet, pilule, préservatif, choisir sa contraception peut vite devenir un véritable casse-tête. Entre la prise de poids de l'une, les règles plus abondantes de l'autre, l'efficacité approximative de certaines contraceptions ou encore l'irréversibilité d'autres méthodes, difficile de trouver la contraception idéale. Et pour cause, celle-ci n'existe pas. Alors, pour s'y retrouver, il faut souvent se résoudre à faire quelques compromis.

Quelle contraception choisir ?

Seulement, lors d'un premier entretien avec un professionnel de santé, toutes les options ne nous sont pas toutes clairement expliquées et encore moins proposées. Ce qui complique souvent le dilemme, déjà bien épineux. C'est à ce face à face que l'Agence Santé publique France souhaite préparer les femmes, en leur mettant à disposition un questionnaire en ligne leur permettant de trouver la contraception la plus adaptée.

Grâce à une série de questions, qui portent aussi bien sur le mode de vie, les envies, les réticences, la santé et les expériences de chacune, le site choisirsacontraception.fr leur soumet la liste des contraceptions qui correspondent le plus à leurs attentes, celles qui seraient « possibles » ou au contraire, celles qui seraient préférables d'éviter. Un outil intuitif qui devrait nous aider à y voir plus clair (et qui ne sera vraiment pas de trop !).