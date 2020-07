Plages et Covid-19, voilà le top 10 des spots les plus safe pour barboter tranquillou 

Pour des vacances oklm.

Déconfinés comme jaja (enfin, on va éviter de s'emballer avant de voir une seconde vague déferler), les Français·e·s ne tiennent plus en place : l'été 2020 est officiellement en mode ON. Si certaines destinations sont encore hors d'accès, il ne nous reste un paquet d'endroits où poser nos bagages. Sans surprise, c'est du côté des plages que l'on risque de retrouver la moitié de la population. Et sans surprise, on se demande où barboter sans flipper de choper ce maudit virus ?

Heureusement, le site spécialisé European Best Destinations s'est penché sur le dossier et vient de livrer le top 10 des plages les plus safe. Pour arriver à établir ce classement, l'équipe s'est basée sur plusieurs critères : le nombre de personnes infectées par le Covid-19 par pays bien sûr, mais aussi le nombre de carrés dispo pour chaque personne sur les fameuses plages. Le niveau d'hygiène des hébergements mis à disposition des touristes a également été étudié, sans oublier le nombre d'hôpitaux et la distance qui les séparent des plages. Avec tout ça, on sait où on peut aller bronzer sans se prendre la tête. Pas mal, non ?

#10 Binz Beach - Allemagne

Crédit : Unsplash @ml_75

#9 Nida beach - Lituanie

Crédit : Unsplash @flora2020

#8 Jurmala beach - Lettonie

Crédit : Unsplash @nastyakovalchik

#7 Meia Praia - Portugal

Crédit : Nisangha/Getty Images

#6 Ghajn Tuffieha Beach - Malte

Crédit : Unsplash @karlpb

#5 Halikounas beach - Grèce

Crédit : Simon Dannhauer/Getty Images

#4 Porto Santo - Portugal

Crédit : Unsplash @marciisousa

#3 Péninsule de Hel - Pologne

Crédit : Unsplash @agnieszkam

#2 Comporta - Portugal

Crédit : Unsplash @ozetol

#1 Préveza - Grèce

Crédit : Unsplash @alexb

Alors, on s'envole ?