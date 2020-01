Planifier ses rapports sexuels boosterait votre libido selon les sexologues

Avec notre rythme de vie effrénée, le sexe peut vite devenir un lointain souvenir si on y prête pas attention ! Entre le boulot, le stress d'une grosse journée, les dossiers à finir et les courses à faire, il ne reste plus beaucoup de place pour le désir, encore moins pour des préliminaires caliente. Pour éviter d'en venir à ne plus jamais se retrouver avec votre partenaire, des sexologues espagnol·e·s ont trouvé la solution : planifier vos parties de jambes en l'air.

Comment ça ?! Si elle peut paraître un peu brutale, voire carrément vous faire descendre la libido en flèche, elle serait la meilleure pour casser votre routine quotidienne. Cette stratégie appelée « l'agenda sexuel » consiste à trouver une date, un lieu et une heure précise pour vous retrouver avec votre moitié. On voit déjà votre sentiment de dégoût, loin de toute la spontanéité naturelle du début des relations amoureuses.

Malheureusement, l'effet « nuit de noces » ne dure pas éternellement.

D'après la sexologue Irene Valverde, cette nouvelle habitude n'enlèvera rien à la magie d'un moment aussi important. On planifie bien la rencontre avec ses potes, nos week-ends ou nos looks... Pourquoi ne pas faire la même chose avec le sexe ? Il est vrai que la préparation de cette petite rencontre discrète peut faire monter le désir et les préparatifs être un moyen de s'imaginer bien des scénarios ! Alors, où est votre petit calepin pour tout noter ?