Plus de paillettes à Noël ? Plusieurs marques les bannissent pour préserver l'environnement

Il y aura-t-il des paillettes à Noël ?

Depuis quelques années, les paillettes sont dans le collimateur des écologistes. Selon une récente étude publiée dans la revue Frontiers in Marine Science, environ 14 millions de tonnes de microplastiques seraient déversés dans les océans chaque année. Un désastre écologique auquel certains fabricants britanniques comptent bien mettre fin... en bannissant les articles de Noël à paillettes.

Comme le rapporte BBC News, plusieurs marques se sont engagées à ne plus commercialiser ces produits controversés qui mettent en péril la biodiversité marine et plus généralement tout l'écosystème. Si elles pimpent nos cartes de voeux, nos boules de Noël, nos bougies ou encore notre tenue de fête, une fois utilisées, les paillettes finissent par devenir de minuscules déchets, polluant les océans et menaçant les poissons qui les ingèrent.

Crédit : Unsplash @freestocks

Dans un communiqué, la marque britannique Morrisons annonce être désormais « 100% sans paillettes », après avoir banni ses produits contenant des paillettes. « Les paillettes sont fabriquées à partir de minuscules particules de plastique et représentent un risque écologique si elles se dispersent sur les terres, les rivières et les océans, où elles mettent des centaines d'années pour se dégrader ». D'après les infos du site EcoWatch, l'initiative de la marque pourrait s'étendre tout au long de l'année.

D'autres détaillants, comme Waitrose et John Lewis, lui ont emboîté le pas en arrêtant la commercialisation d'articles à paillettes pour Noël. Si la déco est concernée, le fléau environnemental que représentent les paillettes touche aussi bien le marché vestimentaire que celui de la cosmétique. Selon une étude publiée dans la revue Environmental Science & Technology, plus de 8000 milliards de microbilles de plastique, qui proviennent de ces différentes industries, viennent perturber le monde aquatique chaque jour.

Crédit : Unsplash @eyesofmuk

Si certains fabricants ont tenté l'alternative des paillettes biodégradables, il semblerait qu'elles ne soient pas non plus sans conséquence pour l'environnement, comme le montrent les travaux publiés dans le Journal of Hazardous Materials. L'enseigne anglaise Tesco propose donc de les remplacer par des paillettes comestibles. La vraie solution écolo ? Voilà donc un nouvel aliment à intégrer au prochain repas de Noël pour celles qui auraient envie de glamouriser foie gras, dinde et autres bûches...