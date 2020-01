Plus fort que Bird Box, voilà le plus gros carton Netflix depuis sa création

Si Netflix se montre d'ordinaire mystérieux quant aux audiences de ses contenus, la plateforme a récemment révélé le score de son plus gros carton. Jusqu'à présent occupée par Bird Box, le thriller avec Sandra Bullock, c'est désormais 6 Underground qui squatte la première place du classement des films les plus matés sur le célèbre service de streaming depuis sa création. Réalisé par Michael Bay, le blockbuster avec Ryan Reynolds et Mélanie Laurent a en effet été vu par plus de 83 millions de téléspectateurs, devançant largement les 80 millions et les 73 millions de vues de Bird Box et de Murder Mystery.

Mais si ces chiffres communiqués par la plateforme peuvent donner le tournis, il faut tout de même prendre cette info avec des pincettes, compte tenu du nouveau système de comptabilisation des vues adopté par Netflix. S'il fallait regarder au moins 70% du contenu d'un film ou d'une série, il suffit désormais de 2 minutes pour faire monter en flèche les audiences. Ce qui pourrait justifier le nombre (ahurissant) de téléspectateurs devant 6 Underground ? Le doute reste permis.