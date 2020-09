Plus queer, inclusif et diversifié, on a déjà quelques infos sur le reboot de Gossip Girl (et on a hâte)

Hey, Gossip Girl here.

La folie des reboots n'est pas prête de s'arrêter. Après avoir appris que Pretty Little Liars s'apprêtait à dévoiler une nouvelle suite, c'est le reboot de Gossip Girl qui fait en ce moment parler de lui. Ce n'est un scoop pour personne : les producteurs de la série culte avait déjà annoncé le projet d'un programme 2.0 avec de nouveaux personnages. Mais après des mois de silence, on a enfin quelques infos sur cette suite tant attendue.

Si elle donnera lieu à d'autres intrigues, l'ADN Gossip Girl sera bien à nouveau convoquée dans ce reboot. Les évènements se dérouleront 8 ans après le final de la série originale. Exit Blair, Serena, Dan et leur bande de copains, ce sont les péripéties d'une nouvelle génération d'élèves qui seront narrées. Toujours issu de l'élite New-yorkaise, ce nouveau cru devrait être encore plus confronté aux enjeux des médias sociaux.

Blogs, identité virtuelle, cyber-harcèlement, les réseaux sociaux étaient déjà bien présents dans la version originale de Gossip Girl, mais époque oblige, la série n'en avait esquissé que les contours. Pour ce reboot 2.0, fake news, followers et courses aux likes vont plus que jamais rythmer les 10 épisodes de la série, que l'on retrouvera sur HBO Max.

Mais alors, aura-t-on droit au retour des anciens personnages ? Pour le moment, il semblerait que des apparitions soient envisagées. Si certains acteurs, comme Penn Badgley ou Blake Lively se sont montrés plutôt sceptiques, d'autres comme Chace Crawford n'ont pas caché leur enthousiasme à l'idée de participer au nouveau projet. Un souhait également partagé par le créateur de la série, Joshua Safran, qui a assuré « espérer qu'à un moment, certains vont venir » sur son compte Twitter. A bon entendeur...

A défaut de retrouver le premier casting, on pourra toujours se consoler avec les nouvelles têtes choisies pour incarner cette nouvelle génération d'élèves. Dans le rôle de la nouvelle Serena, on retrouvera Emily Alyn Lind, vue notamment dans Revenge ou Esprits Criminels. A ses côtés, Zion Moreno, Eli Brown, Jordan Alexander, Tavi Gevinson, Jason Gotay, Thomas Doherty, Whitney Peak et Adam Chanler-Berat seront également de la partie.

Si l'on ignore encore leurs rôles, on devrait avoir affaire à un casting plus inclusif, plus diversifié et plus queer. « Il n'y avait pas beaucoup de diversité dans la première série. [...] Donc, cette fois-ci, les rôles principaux ne sont pas tous blancs. Il y a beaucoup de contenu 'queer' dans ce programme. On parle de la façon dont tout le monde se ressemble maintenant, d'où viennent la richesse et les privilèges. La chose que je ne peux pas dire, c'est qu'il y a une intrigue, et que tout est lié à cette intrigue » a expliqué le créateur à Vulture.

Voilà qui a de quoi titiller notre curiosité. Pour découvrir le reboot de Gossip Girl, armons-nous encore d'un peu de patience : le tournage ayant été retardé à cause du Covid, celui-ci ne pourra démarrer qu'en octobre prochain. Ce qui suppose que les épisodes seront mis en ligne sur HBO Max dans le courant de l'année 2021. XOXO.