PlusJamaisSansMonAccord, la campagne coup de poing pour sensibiliser aux violences sexistes et sexuelles

Tout le monde a un rôle à jouer quand il s'agit des violences et la campagne #PlusJamaisSansMonAccord est là pour nous inciter à réagir.

D'après une vaste enquête menée par l'Observatoire étudiant des violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur, une étudiante sur vingt déclare avoir été victime de viol et une sur dix d'agression sexuelle dans le cadre scolaire. C'est pour contrer ces chiffres alarmants que le centre francilien pour l'égalité hommes-femmes Hubertine Auclert a lancé une nouvelle campagne de sensibilisation, #PlusJamaisSansMonAccord. L'idée : informer les adolescents sur les violences sexistes et sexuelles et les encourager à agir. Beaucoup d'entre eux ne comprennent pas que certaines situations, certaines paroles ou certains actes sont des violences et il est donc important qu'ils s'en rendent compte dès le plus jeune âge.

Crédit : #PlusJamaisSansMonAccord

« Entre 15 et 18 ans, il y a une forme de banalisation des violences sexuelles. Quand elles sont jugées pour leur tenue, ou traitées de p..., les adolescentes ont tendance à trouver ça normal », explique Marie-Pierre Badré, présidente du centre Hubertine Auclert. La plateforme regorge notamment de ressources pour reconnaître les situations de violences sexuelles ou sexistes, que l'on soit victime ou témoin, comme les sifflements, les dick pics envoyées sans consentement, les partages de nude sur les réseaux sociaux, les textos lourds de séduction, les insultes, les mains aux fesses, etc. « Tous ces actes sont des formes de violences sexuelles » affirme le site de la campagne #PlusJamaisSansMonAccord.

Pourquoi cette campagne #PlusJamaisSansMonAccord ? Parce que les violences sexistes et sexuelles restent taboues : les jeunes filles sont majoritairement visées, certaines violences sont banalisées et l’éducation sexuelle est quasi inexistante dans la scolarité." @clemence_pajot pic.twitter.com/v5eCE8ZyQ1 — Femmes-Hommes IDF (@CentreHubertine) October 22, 2020

Le leitmotiv de la campagne de sensibilisation est même encore plus fort. « Tout geste, ou acte à caractère sexuel, dont tu n'as pas envie, est une violence sexuelle » scande #PlusJamaisSansMonAccord. Clémence Pajot, directrice du centre Hubertine Auclert, explique notamment que les violences sexistes et sexuelles restent taboues. « Les jeunes filles sont majoritairement visées, certaines violences sont banalisées et l’éducation sexuelle est quasi inexistante dans la scolarité » déplore-t-elle. Quand on sait que 40 % des femmes victimes de violences sexuelles avaient moins de quinze ans au moment des faits, cette campagne est d'autant plus importante.