Portrait de famille : voici à quoi pourraient ressembler les enfants des princesses et princes Disney

Une artiste a imaginé les enfants des princesses et princes de Disney avec un résultat plus vrai que nature !

« Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants », cette phrase entendue au moins une fois dans notre vie à la fin d'un dessin animé Disney résonne encore aujourd'hui. Si les moeurs changent avec les nouvelles productions comme Raiponce ou La Reine des Neiges, il fut un temps où les princesses attendaient sagement leur prince pour se marier... et avoir des enfants. Old school. Si presque aucun enfant n'a jamais été montré à l'écran, une artiste s'est chargée de les « esquisser » dans la vraie vie.

À l'aide de son compte Instagram, la dessinatrice Lynn Eya a tiré plusieurs portraits de famille des héros Disney de notre enfance : Jane & Tarzan, Ariel & Eric, Jasmine & Aladdin, voici à quoi ressembleraient réellement leurs enfants s'ils étaient présents dans les dessins animés !

Quel est votre préféré ?