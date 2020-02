Pour dormir comme un bébé, évite de manger ces 4 aliments avant de pioncer

La bouffe et le dodo, voici les deux piliers de notre existence ! Associés ensemble, ils peuvent faire des ravages sur votre sommeil, bien plus que vous ne le pensez. Si on sait déjà que le téléphone est à proscrire plus d'une heure avant d'aller se coucher, certains aliments auraient aussi un pouvoir négatif sur notre endormissement. Trop gras, trop salé, trop sucré, ce fameux slogan publicitaire pourrait bien être la base de ce qu'il faut éviter à tout prix !

Pour avoir un sommeil réparateur et s'endormir vite, le corps a besoin d'un acide aminé essentiel : le tryptophane. Ce dernier est produit grâce à certains aliments comme les produits laitiers, le poisson ou le soja. Il doit ensuite entrer dans le cerveau et se transformer en mélatonine (hormone du sommeil) pour être efficace sur le sommeil.

Pour cette délicate manoeuvre, manger des aliments riches en glucides comme des fruits aidera le passage de cet acide aminé dans ta petite tête et sa transformation en hormone du sommeil. Résultat, un dodo sur tes deux oreilles et une nuit agréable pour tout le monde !

A contrario, certains aliments ne produisent pas assez de tryptophanes et dérèglent complètement le système, ne te permettant pas de trouver un sommeil réparateur. Parmi eux, 4 produits sont absolument à éviter le soir si tu ne veux pas passer une énième nuit blanche à cogiter pendant des heures. Alors, à quoi dois-tu dire bye-bye ?

L'ennemi public n°1, cette petite délectation devant ta série préférée le soir est à bannir de tes placards ! Ce n'est une nouvelle pour personne, le chocolat est une délicatesse contenant beaucoup de sucres. D'après une étude publiée dans The Journal of Clinical Sleep Medicine, les amateur·rice·s de petites choses sucrées auraient un sommeil moins profond et se réveilleraient plusieurs fois dans la nuit. Une pomme, la meilleure alternative ?

La glace combine plusieurs éléments négatifs : elle est bourrée de matières grasses et très sucrées. Comme pour le chocolat, elle ne sera en aucun cas bénéfique sur votre récupération physique et compliquée à digérer à cause des produits laitiers. La glace, c'est un peu tout ce qui est interdit condensé dans un seul et même aliment ! On oublie.

La pizza est le plat préféré des Français·e·s ! Rapide, efficace et peu onéreuse, elle permet de manger à sa faim sans avoir besoin d'en faire trop. Si l'idée te fait saliver d'avance, elle est aussi très nuisible en prédodo à cause de ses ingrédients. La combinaison fromage + sauce tomate est un duo explosif pour ton estomac et un terrain favorable pour les brûlures d'estomac. Le ventre en feu pour dormir, ce n'est pas vraiment un rêve.

De prime abord, le piment est un aliment compliqué à digérer qu'importe le moment dans la journée. Les épices ont tendance à augmenter la pression du sang et la température du corps, une donnée importante à prendre en compte quand on veut aller se coucher quelque temps après. C'est bien connu, les bouffées de chaleur et autres ne sont pas idéales pour trouver le sommeil en toute sérénité.

As-tu déjà mangé ces aliments avant de dormir ?