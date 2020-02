Pour la Saint-Valentin, donne le nom de ton ex à un cafard pour seulement 4€

La Saint-Valentin, tous les ans c'est la même rengaine : 14 février, le jour des amoureux... ou pas. Véritable journée de l'amour pour les uns ou simple fête commerciale pour les autres, cette fête semble autant rassembler que diviser, surtout lorsqu'un ex semble repointer le bout de son nez après des mois de silence ou de ghosting, au choix.

Si le mieux est de suivre les conseils de notre chère Dua Lipa et sa chanson New Rules, il y a aussi une délicate attention qui pourrait bien te permettre d'oublier la personne une bonne fois pour toutes !

L'idée n'est pas d'accourir chez lui·elle pour lui crier ses 4 vérités en face, bien trop fatigant pour toi-même et tes nerfs. Le concept est très simple et vient du Zoo de San Antonio, chez nos amis les Américains ! Pour seulement 4€, le personnel nommera un cafard avec le nom de ton ex et le donnera ensuite à manger à un animal du zoo lors de la Saint Valentin. Sadique, hein ?

Le plaisir ne s'arrête cependant pas là ! Cette attraction a beau être au bout du monde, vous pourrez voir votre ex se faire dévorer via un live lancé sur la page Facebook du zoo ! Pour les plus courageux·euse·s d'entre vous, un certificat vous sera aussi remis pour le partager ensuite sur les réseaux sociaux en taguant la personne concernée... Alors, bonne ou mauvaise idée ?

RDV sur cette page jusqu'au 13 février à 17h pour soumettre un nom sur le site et voir ton ex partir en fumée devant toi !