Pour (re)découvrir ton·ta partenaire, voici 50 questions « Tu préfères...? » à lui poser

Voilà comment t'économiser 3 ans de relation pourrie.

« Tu préfères mourir étouffé sous un océan de détritus ou noyé dans une piscine de soupe périmée ? ». Voilà, en un fragment de seconde, ton pote JB a réveillé une soirée qui touchait à sa fin. Et là, c'est parti : pluie de dilemmes, de choix impossibles et de questions vicieuses. Si les fameux « tu préfères » ont éveillé notre imagination tout gamin et continuent aujourd'hui d'animer nos soirées entre amis, ce jeu enfantin n'est pas qu'une affaire de blagues. Non, lancé au bon moment et à la bonne personne, il peut tout de suite devenir plus sérieux. Hésitante ? Mets donc ton ou ta partenaire face à ces 50 dilemmes ! On parie que tu seras surprise par certaines réponses.

Sexualité

Tu préfères faire l'amour exclusivement dans un lit ou au contraire, devoir faire l'amour tout le temps ailleurs que dans un lit ?

Tu préfères faire l'amour avec quelqu'un de doué sexuellement mais qui refuse d'entendre tes suggestions pour que tu prennes plus de plaisir ou quelqu'un de plutôt mauvais mais qui est à l'écoute et a foncièrement envie de te donner plus de plaisir ?

Tu préfères faire l'amour deux fois par trimestre mais que ce soit dinguissime ou tous les jours mais que ce soit bof bof ?

Tu préfères être réveillé·e tous les jours avec un petit déjeuner au lit ou par une gaterie ?

Tu préfères une personne qui garde ses chaussettes au lit ou une personne qui consulte son portable pendant l'amour ?

Amour

Tu préfères avoir un radar qui te permette de savoir quand quelqu'un te ment ou pouvoir mentir autant que tu le souhaites sans que personne ne s'en rende compte ?

Tu préfères, lors d'un date au restaurant avec ton crush, t'apercevoir à la fin que tu avais un énorme bout de salade coincé entre les dents qui explique pourquoi il/elle n'avait pas eu l'air de vouloir t'embrasser ou embrasser ton crush à la fin du date et te rendre compte qu'il/elle a une haleine de chacal ?

Tu préfères vivre une relation à distance toute ta vie avec la personne que tu aimes ou aménager avec elle au bout d'une semaine et, malgré l'amour, te rendre compte que la cohabitation est très difficile ?

Tu préfères te marier avec un jogging ou porter en toute circonstance des bottes de pluie pendant 3 ans ?

Tu préfères trouver le grand amour mais le vivre dans un endroit où tu n'as pas accès à internet ou vivre des histoires sans grand intérêt mais pouvoir aller sur internet autant de fois que tu veux ?

Travail

Tu préfères que des sextos soient malencontreusement envoyés à ton/ta boss et qu'il/elle pense qu'ils lui étaient destinés ou de devoir regarder chaque jour pendant 1h une sextape de ton ex et sa nouvelle conquête ?

Tu préfères travailler dans un énorme open space avec 200 employés qui braillent à longueur de temps ou bosser dans une pièce où tu n'as aucun contact avec les gens toute la journée ?

Tu préfères travailler 3h par jour (y compris les week-end) mais être privé·e de vacances ou travailler 12h par jour (y compris les week-end) mais avoir 2 grands mois de vacances dans l'année ?

Tu préfères déjeuner tous les jours avec un collègue chiant à mourir ou partager tous tes repas avec quelqu'un qui parle la bouche pleine et fait des bruits de bouche ?

Tu préfères avoir un job hyper stimulant (et bien payé) mais très prenant qui te laisse peu de temps à consacrer à ta vie perso ou un job alimentaire à mi-temps qui te permet d'avoir beaucoup de temps libre ?

Amitié

Tu préfères coucher avec le mec/la meuf de ta meilleure amie dans son dos ou faire un plan à trois avec ton mec/ta meuf et son ex que tu détestes ?

Tu préfères aller à l'anniversaire surprise que t'as organisé ta meilleure amie dans une immense baraque où elle a réuni tous tes meilleurs potes ou accepter l'invitation de ton mec/ta meuf dans un super hôtel pour une soirée 100% romantique ?

Tu préfères être obligé·e de donner la moitié de ton salaire chaque mois à un pote de ton choix ou vivre toute ta vie en colocation ?

Tu préfères avoir une pote qui ne tient pas l'alcool et dont tu dois t'occuper à chaque soirée ou avoir une pote qui t'impose du Christophe Maé à chaque soirée ?

Tu préfères avoir exclusivement des potes de soirée un peu superficiels mais très drôles ou n'avoir que des potes d'enfance un peu boring mais sur lesquels tu peux vraiment compter ?

Politique

Tu préfères sortir avec une personne qui n'a pas du tout les mêmes idées politiques que toi (et que tu trouves choquantes) ou être avec quelqu'un qui partage tes convictions mais qui vit pour ça et qui en parle du matin au soir ?

Tu préfères sauver la vie d'un chien ou d'un Nazi ?

Tu préfères coucher avec Donald Trump ou partager tous tes repas pendant 1 an avec Eric Zemmour ?

Tu préfères être obligée de regarder BFM TV 6 heures par jour ou être privé·e de réseaux sociaux ?

Tu préfères parler féminisme avec Alain Finkielkraut ou droits LGBT avec Christine Boutin ?

Famille

Tu préfères avoir un enfant gentil mais un peu bête ou très intelligent mais avec un mauvais fond ?

Tu préfères passer toutes tes vacances avec ta belle-mère ou ton patron ?

Tu préfères faire un enfant avec quelqu'un de très riche mais qui n'est pas souvent là à la maison ou avec quelqu'un au RSA mais qui est très présent pour l'enfant ?

Tu préfères avoir une grande famille aimante ou avoir une super bande de potes ?

Tu préfères qu'une de tes sextapes fuite dans le groupe Whatsapp Famille ou envoyer l'intégralité de tes conversations Messenger par erreur à tous tes potes ?

Argent

Tu préfères ne gagner que 500 euros par mois toute ta vie ou qu'il ne fasse plus jamais jour ?

Tu préfères gagner 50 000 euros au loto ou être marié·e à un·e milliardaire dont tu es amoureux·se mais vivre à ses crochets sans ne jamais travailler ?

Tu préfères donner 20% de ton salaire tous les mois à ton ex qui te fait chanter ou que ce soit encore tes parents qui gèrent ton argent ?

Tu préfères vivre avec quelqu'un de radin et que tu sois obligé·e de quasiment tout payer ou quelqu'un d'ultra bordélique derrière qui tu dois toujours passer pour ranger ses affaires ?

Tu préfères être très riche et vivre comme un roi/une reine ou ne vivre qu'avec 700 euros par mois mais mettre fin à la pauvreté dans le monde ?

Philosophie

Tu préfères pouvoir revivre ton plus beau souvenir ou observer, le temps d'un voyage de 5 minutes dans le futur, ta vie dans 10 ans ?

Tu préfères devoir hurler ou chuchoter à chaque fois que tu parles ?

Tu préfères te réincarner en chat après ta mort mais te souvenir de ta vie antérieure ou être éternel·le (alors que les autres ne le sont pas) ?

Tu préfères être invisible ou pouvoir te transporter à n'importe quel endroit ?

Tu préfères vivre dans un monde où tout le monde se ressemble et est ultra gentil façon Oui-Oui mais qui n'autorise aucune excentricité ni mouvement d'humeur ou garder le monde dans lequel nous vivons, y compris avec sa violence et son injustice ?

Lifestyle

Tu préfères être allergique à l'eau et devoir boire de l'alcool à chaque fois ou ne plus jamais toucher une goutte d'alcool de ta vie ?

Tu préfères que tous les produits alimentaires communautaires (y compris les restaurants « exotiques ») soient interdits en France ou manger de la junk food tous les jours ?

Tu préfères renoncer à Netflix ou à Spotify ?

Tu préfères devoir écouter ta chanson préférée 100 fois par jour pendant 1 an ou aller 20 soirs de suite au concert de Keen-V ?

Tu préfères manger tous tes plats avec des baguettes chinoises ou avec tes mains ?

Tu préfères ne pas te laver les cheveux pendant un an ou t'habiller exclusivement avec des vêtements fluo en toute circonstance ?

Tu préfères vomir devant ton crush au premier date ou avoir la tourista pendant un vol de 24 heures ?

Tu préfères être obligé·e de t'habiller exclusivement chez Desigual ou ne plus avoir droit au déodorant ?

Tu préfères savoir quand tu vas mourir ou comment tu vas mourir ?

Tu préfères parler 10 langues différentes ou pouvoir communiquer avec les animaux ?

