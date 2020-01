Pour un vagin plus tonique, certaines femmes s'insèrent des bâtonnets (et c'est très dangereux)

Jusqu'où ira la pression exercée autour du sexe féminin ? Déodorant pour le parfumer, injection d'acide hyaluronique pour favoriser l'orgasme, bains de vapeur vaginaux (pratique vantée par Gwyneth Paltrow) et même gels intimes pour fillettes, les femmes grandissent et vieillissent avec l'idée que leur sexe est sale. Idée héritée du patriarcat et sur laquelle jouent plusieurs marques qui n'hésitent pas à vendre toutes sortes de produits censés nettoyer, purifier et améliorer l'esthétisme du vagin.

C'est le cas des bâtonnets vaginaux commercialisés par la marque Indonésienne Jamu Stick, des petits bâtons de forme phallique (tiens, tiens) qui promettent de débarrasser le vagin des cellules mortes et des mauvaises odeurs, mais aussi de le rajeunir. Le but ? Offrir encore plus de plaisir au partenaire masculin lors des rapports sexuels qui promettent de ressembler à une « première fois. Vierge effet » peut-on lire sur Amazon qui propose des bâtons de Madura d'une autre marque. Des sticks qui connaissent un succès fou en Indonésie, obligeant plusieurs expert·e·s à rappeler combien cette pratique est dangereuse pour les femmes.

Des bâtons de Madura pour rajeunir et nettoyer le vagin

Car si les fameux bâtonnets vaginaux ont été retirés du site Etsy l'année dernière, il en existe plusieurs copies commercialisées en Chine, aux Etats-Unis et au Japon par exemple. Malgré la composition « green » à base d'herbes naturelles vantée par les marques, en plus d'être dangereux, ces sticks ne sont absolument d'aucune utilité pour resserrer le vagin. Comme le rappelle Insider, il n'existe aucune preuve scientifique qu'on puisse rendre un vagin plus serré et l'idée qu'il puisse s'élargir de façon permanente est totalement fausse.

Doté de tissus élastiques qui lui permettent de s'étirer lors d'un rapport sexuel par exemple, le vagin reprend sa forme initiale juste après. Alors, oui, un accouchement ou le vieillissement naturel - notamment après la ménopause - peuvent distendre les tissus et la musculature du vagin et donner cette impression qu'il est plus large, mais en réalité ce n'est pas le vagin que l'on peut resserrer et muscler dans ces cas-là, mais le périnée. Bref, raison de plus de ne pas se laisser tenter par les arguments mensongers avancés par les marques de sticks vaginaux.

Car si les utilisatrices peuvent sembler satisfaites (enfin plutôt leurs mecs...), ce qu'elles pensent être plus resserré est en fait une mauvaise réaction aux composés chimiques présents dans les bâtonnets qui provoquent brûlure et inconfort. Or, rappelons-le une fois pour toutes, le vagin s'auto-nettoie et n'a aucunement besoin de produits pour le purifier, encore moins de gommage pour l'exfolier. A part bouleverser totalement son macrobiote et favoriser les IST, causés par tous les composants chimiques qui passent dans le sang par voie transmuqueuse, ce type « produit miracle » ne sert à rien.

Bref, notre partenaire risque peut-être de trouver notre vagin plus serré grâce aux bâtonnets vaginaux, mais ce qui l'expérimentera surtout, c'est un vagin asséché. Pas très glam'.