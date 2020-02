Pour une peau plus belle, voilà l'ingrédient à intégrer à ta routine beauté (et il coûte que dalle)

Il faut bien l'avouer : avoir une belle peau peut parfois coûter un bras. Entre les cosmétiques, le maquillage et les cures detox hors de prix, le budget beauté chiffre sévère. Alors, quand on entend parler d'un nouvel ingrédient vanté par les gourous de la beauté qui coûte que dalle, on est forcément tout ouïe. Et on est certaines que toi aussi !

Appelée « Gratitude Skin », cette nouvelle tendance beauté met l'accent sur la reconnaissance. Selon ses adeptes, de plus en plus nombreux·ses, remercier l'univers et faire preuve de gratitude chaque matin peut réellement améliorer l'état de notre peau. C'est le cas d'Allisson McNamara et d'Emily Weiss, fondatrices respectives des marques MARA beauty et Glossier, qui commencent chaque journée par des remerciements.

Remercie ta peau : elle sera encore plus belle !

Interrogée par la rédaction de The Cut, l'influenceuse Christina Grasso explique que la gratitude fait intégralement partie de sa routine beauté. Tous les matins, elle récite quelques phrases inscrites sur le miroir de sa salle de bain, des directives qui peuvent prendre la forme d'une liste des personnes dans sa vie dont elle se sent le plus reconnaissante ou d'un objectif du jour clairement formulé.

Combinant à la fois le skincare et le self-care, l'art de prendre soin de sa peau et celui de prendre soin de soi et de sa santé, ces petits rituels auraient une réel effet sur la beauté de la peau. « J'ai la chance d'avoir un cabinet de beauté bien achalandé grâce aux généreux dons et des collaborations, mais aucun produit ne peut acheter le bonheur ou la véritable confiance en soi » assure Christina Grasso qui explique que ses produits cosmétiques sont « supplémentaires » à sa routine beauté et que le « travail intérieur, qui inclut la gratitude, est primordial » pour elle.

Dire merci à sa peau et plus globalement à l'univers pour améliorer la qualité de son épiderme, il y a de quoi être septiques, on le concède. Et pourtant, plusieurs études ont montré que les affirmations positives augmentaient l'activité cérébrale dans les domaines associés à la récompense et à l'évaluation et qu'elles peuvent même influencer les futurs comportements positifs, comme le rappelle la journaliste de The Cut.

La gratitude, l'ingrédient à intégrer à sa routine beauté

Une théorie à laquelle croit totalement le Dr Howard Murad, pharmacien, fondateur de Murad Skincare et créateur de l'appli Dr Murad's Inspirations qui propose 11 affirmations à se répéter chaque matin, phrases qui « sont basées sur une étude clinique qui a produit des résultats positifs et mesurables sur la réduction du stress » assure-t-il. Celles et ceux qui ont testé l'expérience auraient constaté une réduction des ridules, des cernes et des rougeurs.

Ce qui n'a rien d'étonnant lorsque l'on sait le stress peut faire de sacrés dégâts sur la peau. « Quand quelqu'un se sent bien et heureux, cela se voit sur son visage, car la fonction barrière de la peau fonctionne mieux » explique Amy Wechsler, psychodermatologue. Fragilisant cette barrière, le stress empêche l'hydratation de la peau. Remercier sa peau et adopter une attitude bienveillante permet donc de favoriser l'hydratation, de garder les cellules en bonne santé et d'avoir un teint plus radieux.

S'y adonnant cinq minutes par jour, en couchant dans son journal de gratitude tout ce dont elle est reconnaissante ou les points positifs qu'une mauvaise situation peut quand-même offrir, Lauren Gores Ireland, la co-fondatrice de Summer Fridays, est formelle : « Le travail intérieur apporte cette lueur au visage que le meilleur des highlighters ne pourra jamais vous donner ».

Tu sais ce qu'il te reste à faire pour avoir une peau plus resplendissante que jamais !