Pourquoi a-t-on autant envie de sexe après une dispute avec sa moitié ?

Toi aussi, quand t'as envie d'égorger ton/ta partenaire, tu es aussi pris⸱e d'une irrésistible envie de lui faire l'amour ? C'est normal et on t'explique pourquoi.

Dans les films, les disputes de couple finissent toujours pareil. Après s'être criés dessus pendant un bon quart d'heure, parfois en claquant des portes, voilà que les deux amants se jettent l'un sur l'autre comme des animaux en rut et font l'amour sauvagement. Et ce n'est pas si irréaliste puisqu'il arrive souvent que cela se passe de la même façon dans la vraie vie. Qui n'a jamais été pris d'un désir brûlant juste après (ou même pendant) une dispute avec sa moitié ? C'est une sensation très étrange, on est encore en colère, on a encore envie d'étriper l'autre, et en même temps, on a très envie de le/la plaquer contre un mur, de l'embrasser fougueusement et de s'envoyer en l'air passionnément. On se demande si quelque chose ne clocherait pas chez nous, mais en réalité, c'est tout à fait normal et l'explication est scientifique.

Pour commencer, cela est lié aux hormones. Lorsqu'on se dispute avec quelqu'un, les hormones telles que la testostérone, l'adrénaline et le cortisol - l'hormone du stress - sont libérées en plus grande quantité. Et lorsque le cortisol est libéré, notre corps et notre esprit peut aspirer à la proximité et au plaisir que procure le sexe. En effet, le soulagement et le bien-être qu'offrent l'orgasme et le plaisir sexuel augmentent la sérotonine, la dopamine, l'adrénaline et l'ocytocine, aka l'hormone de l'amour. Ce que cela veut dire, c'est que si les hormones libérées pendant une dispute peuvent énerver, les hormones libérées après nous calment, nous satisfont, nous procurent un sentiment de pouvoir et de sécurité. Et tout cela combiné peut rendre très excité.

Une autre raison qui peut en rajouter une couche ? La frontière mince entre l'anxiété et l'excitation. Ces deux émotions ont la particularité d'avoir les mêmes conséquences sur le corps : elles augmentent la fréquence cardiaque, la circulation sanguine et la respiration. Et il devient donc facile de transférer une émotion à une autre. Qui plus est, lorsque nous sommes soumis à un stress, comme celui induit par une dispute, notre système nerveux sympathique est excité. Cela déclenche une réaction de combat ou de fuite, qui remplit d'énergie et motive à vouloir agir physiquement, d'une manière ou d'une autre. Et le sexe est une façon d'agir physiquement. En bref, la prochaine fois que tu t'engueuleras avec ta moitié, tu sais ce qu'il te reste à faire pour gérer ta colère !