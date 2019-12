Pourquoi il ne faut jamais faire l'amour après une séance de sport ?

Longtemps catalogué comme la meilleure chose qui soit, le sexe après un entrainement sportif voit son aura abîmé après de nouvelles études démontrant un côté négatif important lors d'une partie de jambes en l'air post sport. Si l'on peut croire que le sexe après l'exercice soit le meilleur (15 à 60 minutes après), dû aux hormones qui augmentent le désir et la libido, ajouté au côté bestial d'un homme en sueur, il est en réalité tout autre pour le professeur et docteur,

Jamin Brahmbhattn, urologue à l'hôpital Orlando Health, qui met en garde sur la possibilité de complications après un moment si agréable.

Non, on ne vous parlera pas de ce qui se passe dans la tête de votre partenaire lors de l'acte, mais plutôt d'une maladie désagréable pouvant se déclarer à cause de la sueur et des saletés récoltés dans une salle de gym aka les merveilleuses bactéries. Son nom ? Tinea Cruris, une mycose de la peau contractée principalement par les hommes à l'entrejambe à base d'une belle éruption cutanée très désagréable et contagieuse pour le/la partenaire. Loin de nous l'idée de vous répulser, il y a une solution toute simple pour contrer cette malencontreuse chose : Prendre une bonne douche et bien se sécher !

On est loin de se la jouer Fifty Shades Of Grey en mode Jamie Dornan et Dakota Johnson mais il vaut mieux prévenir que guérir comme dirait l'autre !