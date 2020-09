Pourquoi il ne faut surtout pas avoir honte de se masturber

Fini d'être gêné⸱e, il est temps de prendre son pied !

Encore aujourd'hui, de nombreuses femmes sont gênées à l'idée de se masturber ou le font mais sans l'assumer. Combien de fois ai-je entendu des copines me dire que ça ne les tentait pas ou qu'elles ne se sentaient pas à l'aise avec ça, ou encore finir par m'avouer à demi-mots, toutes honteuses, qu'elles le faisaient parfois ? Et à chaque fois que je leur demande pourquoi elles ne le font pas ou pourquoi elles ne l'assument pas, elles ne savent pas vraiment quoi répondre. Alors que, franchement, on a tout à y gagner de se masturber. Primo, c'est bon pour la santé physique et mentale. Cela améliore le sommeil, l'humeur, la libido, la peau, le cœur. Grâce aux endorphines qu'elle libère, la masturbation est aussi un excellent anti-stress. Pourquoi attendre de faire l'amour avec son/sa partenaire pour avoir un orgasme (et encore, rien n'est certain) et ressentir cette sensation de plénitude qui l'accompagne, alors qu'il n'y a qu'à se titiller le clitoris soi-même ?

Crédit : Malvestida Magazine via Unsplash

Certaines femmes disent avoir l'impression de "tromper" leur partenaire en se masturbant. Mais c'est une manière complètement différente de prendre son pied. C'est principalement un plaisir pour soi, oui, mais pas que. C'est aussi un moyen d'explorer son corps, de l'apprivoiser, de découvrir ses zones érogènes, de savoir ce qu'on aime ou pas au lit, ce qui nous fait envie, ce qui nous fait fantasmer. Et cela permet donc de rendre les parties de jambes en l'air à deux beaucoup plus kiffantes, puisqu'on se connaît mieux ! On n'a plus qu'à guider le/la partenaire et le tour est joué. Et surtout, on ne devrait pas avoir honte de se masturber parce que c'est totalement naturel et puis parce qu'on fait bien ce qu'on veut de notre corps ! Le tabou se brise peu à peu, la parole des femmes sur le sujet se libère petit à petit, mais il y a encore du chemin à faire pour que la masturbation ne soit plus mal vue ou mal assumée et ce n'est pas normal.