Pourquoi notre libido est-elle au max pendant nos règles ?

Les règles sont-elles vraiment aphrodisiaques ?

Certaines se tordent de douleur quand d'autres ont des envies de meurtre. Face aux règles, aucune femme n'est en effet égale. Si les humeurs, la durée et la pénibilité varient donc d'un cas à un autre, il en va de même pour la libido. Alors que peu d'études n'ont mis en évidence cette donnée, nous sommes nombreuses à avoir pourtant très envie de faire l'amour pendant nos règles. Oui, mais pourquoi ?

Avant de rentrer dans les détails un peu techniques, un petit cours de SVT s'impose : comme tu le sais, chaque cycle menstruel subit des pics et des baisses d'hormones. Des changements qui influenceraient le comportement sexuel, comme il a été récemment prouvé lors d'une étude publiée dans la revue Hormones and Behaviour.

Selon ces observations, le moment où le désir devrait être à son comble serait celui de l'ovulation (vers le 14e jour du mois), lorsque le niveau d'oestrogènes est élevé. Si cette hormone favorise la libido et le désir, ce ne serait pas pour rien : elle permettrait aux femmes de davantage procréer. A l'inverse, les règles seraient en théorie la période où la libido serait moins importante, connaissant une baisse d'oestrogènes.

Crédit : Unsplash @seralexphoto

Mais ces conclusions ne correspondent pas aux témoignages de nombreuses femmes qui affirment en effet connaître un pic de désir pendant leurs menstruations. Selon une étude américaine de 2003 menée par l'Association of Reproductive Health Professionals, on serait bel et bien 62% à avoir une libido on fire à cette période du mois. Une première théorie avance que le taux en légère hausse de la testostérone (qui agirait sur le désir) serait en partie responsable.

Mais ce n'est pas tout, si certaines études avancent l'hypothèse que la libido serait plus importante au moment de l'ovulation dans une logique de procréation, d'autres travaux défendent l'idée contraire. Des scientifiques de l'université de Columbia ont en effet supposé que le pic de désir pendant les règles pouvait être lié au fait que les chances de tomber enceinte sont justement moindres et qu'inconsciemment, les femmes qui ne souhaitent pas avoir d'enfant se sentent plus libres de faire l'amour.

Autre hypothèse : reconnu comme moyen de diminuer les douleurs de règles, le sexe pourrait être une façon de se soulager (dans tous les sens du terme). L'envie de faire l'amour serait donc liée au fait de vouloir aussi calmer les maux provoqués par les menstruations. Enfin, grâce au sang, le vagin est naturellement lubrifié à tout moment de la journée, ce qui boosterait également la libido des femmes.

Crédit : Unsplash @catherineheath

Si nous sommes plusieurs à être plus excitées pendant les règles, aucune étude scientifique n'a encore expliqué ce phénomène de façon tangible. On peut en effet supposer certaines idées (notamment en observant les variations d'hormones), mais celles-ci restent quand même à prendre avec des pincettes. D'autant que les hormones ne sont pas les seules à influencer l'appétit sexuel. Avoir envie de faire l'amour, c'est aussi (et surtout) une question d'état d'esprit, de disponibilité et d'environnement.