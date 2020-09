Pourquoi tu vas adorer l'aigle déployé, la position sexuelle vue comme « la meilleure de tous les temps »

La meilleure de tous les temps, vraiment ?

Le sexe, une ressource inépuisable ? Oui et non. Disons qu'on aime faire du neuf avec du vieux. Après t'avoir présenté le Speed Bumb, cette position sexuelle proche de la levrette qui promet un max de plaisir, laisse-nous te parler de l'aigle déployé, décrite comme « la meilleure position de tous les temps » par le magazine américain Women's Health. Ouais, rien que ça !

Concrètement, il s'agit d'une position un peu plus acrobatique que le missionnaire, classique du Kamasutra que l'on ne présente plus et qui a parfois la réputation d'être ennuyeux. Ici, pas de routine qui tienne : l'aigle déployé demande une certaine agilité, un peu de souplesse mais surtout un bon souffle (parce que oui, tu vas en pousser des gémissements, te voilà prévenue).

Crédit : Unsplash @dainisgraveris

Allongée sur le dos, de façon la plus confortable possible, tu replieras tes jambes afin que tes genoux viennent se poser sur ton ventre ou ta poitrine (selon ta souplesse). Dans cette position, tu écarteras les jambes pour laisser ton ou ta partenaire se glisser entre tes cuisses. Le plus ? Contorsionnée ainsi, tu lui offres un super angle, parfait pour une pénétration intense et en profondeur, qu'elle se fasse avec un pénis, des doigts ou un sextoy. Parce que oui, tu l'as compris, il s'agit d'une position qui convient aux couples hétéros comme homosexuels. Et ça, on valide !

En plus de la pénétration profonde, l'aigle déployé est excellent pour donner un max de plaisir, car il permet la stimulation de la partie interne du clitoris. Autrement dit, que ce soit les hommes ou les femmes, tout le monde prend son pied ! Le reste ? Il suffit de kiffer et de jouer avec les mouvements de vas-et-viens en - pourquoi pas - ralentissant le rythme afin de retarder l'orgasme et le décupler le moment venu. Ce ne sont quelques idées hein...