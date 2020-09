Prendre des vacances nous ferait vivre plus longtemps, on décolle quand ?!!

L'info qui fait du bien.

Voilà l'étude à glisser tranquillou sur le bureau de ton ou ta boss demain matin, surtout si tu n'as pas pris de réelles vacances depuis un moment (et non, le télétravail pendant le confinement ne compte pas). D'après les recherches très sérieuses d'une équipe de scientifiques de l'Université d'Helsinki (en Finlande), s'octroyer de longues vacances rallongerait notre espérance de vie. Une info qui n'est clairement pas tombée dans l'oreille de sourdes !

Présentés lors d'un Congrès européen de cardiologie à Munich, les résultats de cette étude sont sans appel : partir en vacances est tout aussi (si ce n'est plus) important qu'un mode de vie sain. Pour parvenir à ces conclusions, les chercheurs ont suivi pendant 40 ans 1222 hommes nés entre 1919 et 1934. Professionnellement actifs, ils présentaient également des risques de maladies cardiovasculaires (liés à la consommation de tabac, au diabète, à un taux de cholestérol élevé, au surpoids, à une hypertension artérielle, etc...).

Crédit : Unsplash @roccodavid

Les participants ont été scindés en deux groupes. Le premier a reçu pendant plusieurs années des conseils avisés pour adopter un mode de vie plus sain. Le deuxième n'a, quant à lui, bénéficié d'aucun suivi particulier. Résultat, si au bout de 5 années, les chercheurs ont constaté que le risque de maladies cardiovasculaires était 46% moins important dans le premier groupe que dans le second, 15 ans plus tard, les décès touchaient davantage les sujets ayant reçu des recommandations.

Les scientifiques se sont donc intéressés à d'autres facteurs afin de déterminer quelle était la cause de ces décès prématurés. En étudiant le train de vie de chaque enquêté (du sommeil aux heures passées à travailler en passant par la durée de leurs vacances), ceux-ci sont parvenus à mettre le doigt sur l'élément clé : les congés.

« Les hommes qui ont pris moins de 3 semaines de congés annuels avaient 37% plus de risques de mourir que ceux qui ont pris plus de 3 semaines » ont affirmé les chercheurs qui ont ainsi assuré que « les hommes prenant des vacances plus courtes travaillaient plus et dormaient moins que ceux qui prenaient des vacances plus longues. Ce mode de vie stressant a annulé les avantages d'un mode de vie sain ».

Autrement dit, on peut toujours se gaver de graines de chia, se défoncer à la salle de sport et troquer notre Moscow mule contre un jus de fruit au concombre 100% détox, ces efforts n'auront aucun effet si l'on ne pense pas à réellement déconnecter du boulot. « Les vacances sont un bon moyen de soulager le stress, de réduire le risque cardiovasculaire et de prolonger l'espérance de vie » a conclu le professeur Timo Strandberg, à la tête de l'étude.

Voilà une raison supplémentaire de faire un break !