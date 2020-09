Des experts en amour ont tranché pour préserver votre petit coeur fragile !

Ne nous en cachons pas, les comédies romantiques ont toujours fait partie de nos listes de binge watching, que l'on soit célibataire, en couple ou en pleine rupture ! S'il est parfois compliqué de se faire un avis tranché sur ces roucoulades dégoulinantes d'amour où la réalité est faussée (il faut bien le dire), il vaut mieux se référer à des spécialistes de l'amour pour nous remettre sur le droit chemin. Une histoire d'amour comme dans les films ? Non, cela n'existe pas selon des psychologues, thérapeutes et coachs de rencontre interrogés par le magazine Time Out.

Leur mission ? Classer les films romantiques « les plus mauvais pour la santé », loin de la vraie vie et d'une réalité tout autre ! Parmi les dizaines de films sortis ces 40 dernières années, cinq sortent du lot dont certains sont devenus de véritables classiques ! Alors, quels sont les rom com qui nous foutent en réalité le cafard ?

Dirty Dancing

Selon les experts, Dirty Dancing est le film parfait qui représente la princesse qui a besoin de son prince pour avancer dans la vie. En attendant son bien-aimé, elle erre telle une âme en peine avant d'être « sauvé » et de voir se régler tous ses problèmes. Traduction : un conte de fées version old Disney qu'on n'a pas vraiment envie de reproduire dans la vraie vie.

Coup de foudre à Notting Hill

Selon les experts, trouver son âme soeur dans une librairie perdue d'une grande ville est quasi impossible. De surcroît une star, on marche clairement sur la tête ! La raison est simple : l'amour n'arrive pas comme ça sur un plateau d'argent. Et on arrête d'écouter tata Yvonne qui nous ressasse sans cesse : « Ça arrivera quand tu t'y attendras le moins ». Non, c'est un mythe.

N'oublie Jamais

Selon les experts, l'histoire d'amour parfaite de A à Z n'existe pas ! Dans N'oublie Jamais, tout est fait pour « idéaliser » le couple et se sortir de la réalité de l'amour dans nos sociétés. Des lettres enflammées, une maison retapée pour la femme de sa vie, mourir ensemble dans le même lit, ça fait beaucoup de choses pour deux jeunes amoureux qui ont passé un seul été ensemble !

Grease

Selon les experts, il y a un gros souci dans le film : le changement radical de Sandy pour plaire à Danny ! Eh oui, même si on semble voir se métamorphoser le personnage féminin, on comprend très vite qu'elle le fait juste pour conquérir le coeur d'un homme, quitte à en perdre sa vraie personnalité. Ça peut marcher au début, mais quand la relation s'installe dans le temps, c'est le début des ennuis.

The Lobtser

Selon les experts, ce film est l'un des pires sur l'amour qui puisse exister aujourd'hui ! En cause ? Ne voir l'amour que par des choses qui rassemblent deux êtres ou des similitudes qui créent l'étincelle n'est pas la définition parfaite de l'amour avec un grand A. Qui se ressemble s'assemble, oui, mais c'est chiant à mourir !