Préparez vos plus belles tenues (et potins), ce film culte des années 90 débarque sur Netflix !

La plateforme de streaming s'apprête à accueillir un film culte des années 90 : Clueless !

La rentrée serait-elle un peu plus facile grâce à notre pote de toujours, Netflix ? Après l'avoir délaissé un peu pendant les grandes vacances (bronzette oblige), il fait son grand retour dans nos maisons avec des programmes très alléchants qui nous feront oublier l'arrivée de jours plus maussades. Après avoir révélé les nouveautés films et séries de ce mois de septembre, le site de streaming a une autre surprise pour les fans incontesté·e·s des années 90 : Clueless, le film culte sorti en 1996, arrivera le 1er octobre prochain dans le catalogue français.

Considéré comme la meilleure comédie adolescente de ces 30 dernières années, le film Clueless est un must have à voir au moins une fois dans sa vie ! Le topo ? Cher Horowitz est une fille populaire vivant dans un manoir de Beverly Hills avec son père. Superficielle au possible, elle est une véritable mascotte dans son lycée... jusqu'au jour où son demi-frère Josh pointe du doigt sa superficialité et son avenir. La jeune femme va tout faire pour mettre en place de bonnes actions, jusqu'à relooker une nouvelle élève pour lui faire prendre confiance en elle.

Grand succès lors de sa sortie, il vous plongera dans les 90's avec ses looks colorés, ses premiers téléphones et ses potins, loin des réseaux sociaux d'aujourd'hui ! Alors on mate ou on zappe ?