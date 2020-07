Préparez-vous les moldus, un festival géant dédié à Harry Potter arrive en France

Un festival Harry Potter hors du commun arrive en France à la rentrée ! Moldus, c'est le moment de prendre votre ticket direction la magie

Le début des grandes vacances ne pouvait pas mieux commencer ! Une grande nouvelle en provenance de la gazette Facebook fait la UNE sur les réseaux sociaux : un festival géant dédié à Harry Potter débarque en France. Ami·e·s moldus, il est temps de faire entrer la magie dans vos vies grâce au festival Lumos Maxima qui se déroulera du 19 au 20 septembre 2020, au Parc de L'Arbousière à Châteauneuf-de-Gadage, dans le sud de la France.

Une association de fans s'est rassemblée autour d'une génialissime idée commune : créer la première édition d'un festival entièrement dedié à l'univers Harry Potter, le tout sur un espace de plus de 30 000 m2. C'est bien beau tout ça, mais quel est le programme de ce week-end féerique ?

Dans un décor incroyable, vous pourrez vous balader dans des lieux cultes recrées pour l'occasion, être initiés au quidditch, écouter des conteurs, croiser la route de personnages maléfiques et tester vos connaissances dans un escape game géant ! Le clou du spectacle ? Le grand bal des Lumossiens qui se déroulera le samedi soir, dans une ambiance chic et magique façon Harry Potter et la coupe de feu. Deux journées chargées en perspective !

Avec un programme qui continue de s'étoffer chaque semaine, de nombreuses surprises restent encore à venir. Avec un tel programme, difficile de refuser l'invitation ! Pour ne rien gâcher à la fête, les prix des billets sont à laportée de tous : 5€ la journée, 8€ le week-end, à se procurer via la page Facebook de l'événement. On y va ?