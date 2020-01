Pssst, voilà tout ce qu'il faut savoir sur la saison 2 d'Euphoria

Petite bombe HBO débarquée sur nos écrans en juin dernier, Euphoria a rapidement su ravir le coeur des fans et emballer la critique, grâce à son esthétique sophistiquée, ses personnages touchants et ses intrigues audacieuses. Bonne nouvelle, une seconde saison a d'ores et déjà été confirmée ! Et s'il faudra attendre fin 2020, voire même début 2021 pour la découvrir, nous avons quelques infos qui devraient nous aider à patienter.

C'est via un post Instagram de la société de production A24 que les fans ont pu prendre connaissance des nouveaux personnages qui intégreront le show dans les nouveaux épisodes. Parmi eux, on a tout d'abord Darian, un jeune lycéen de 17 ans présenté comme sensible, vulnérable et espiègle qui ne sera certes pas le plus populaire du bahut mais qui sera l'un des persos les plus intéressants. Vient ensuite Ray, un camarade de Darian au physique avantageux et au coeur pur. Issu de la classe ouvrière, il s'agit d'un jeune ado qui n'hésite pas à se battre pour atteindre ses objectifs.

En ce qui concerne le nouveau casting féminin, on aura affaire à Ami, une strip-teaseuse de 18 ans accro aux drogues dures qui n'a pas sa langue dans sa poche. Vraie tête brûlée, elle entretient une relation tumultueuse avec son mec et a le don d'aggraver des situations déjà bien compliquées. Enfin, Serena, une femme caucasienne de 50 ans, rejoindra également la bande. Même si la vie ne l'a pas épargnée, cette quinqua présentée comme effrontée et dure a réussi à reprendre le contrôle de sa vie.

Alors, quels liens ces nouveaux personnages vont-il nouer avec Rue, Jules, Nate, Maddy et les autres ? Patience, patience, de nouvelles infos devraient nous être communiquées prochainement, puisque le tournage débutera courant mars à Los Angeles.