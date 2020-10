Quelles huiles vétégales privilégier selon ton type de peau ?

Les huiles peuvent facilement remplacer de nombreux produits cosmétiques, à condition de bien les choisir !

Pourquoi avoir 36 000 produits dans sa salle de bain quand il suffit d'avoir des huiles végétales ? Ces dernières ont de multiples propriétés cosmétiques et elles sont souvent meilleures pour la peau que les produits qu'on trouve partout, et surtout, elles sont plus naturelles. On peut les utiliser pour se démaquiller, pour nourrir sa peau, en contour des yeux, en soin des lèvres, en masque pour les cheveux, etc. C'est vraiment le bon plan beauté à avoir dans sa salle de bain pour une peau douce et hydratée et des cheveux au toucher soyeux. Et les peaux grasses peuvent aussi les utiliser, car il existe des huiles adaptées pour réguler l’excès de sébum. D'ailleurs, certaines huiles végétales sont à privilégier selon son type de peau, qu'elle soit sèche, mixte, sensible ou mature.

Pour les peaux mixtes

Si tu as la peau brillante ou des petits boutons sur la zone T, qui correspond au front, au nez et au menton, c'est que tu as une peau mixte. Les joues sont quant à elles plus sèches. Tu peux utiliser les huiles d'abricot, d'argan, de carotte, de chanvre, de noisette, d'olive, de pépins de raisin et la star de toutes : l'huile de jojoba, qui hydrate, nourrit, protège, régule la production de sébum et préserve la peau du vieillissement en même temps.

Pour les peaux sèches

Si tu as la peau qui tiraille et qui a tendance à marquer facilement avec des ridules, des plis ou des rides, c'est que tu as la peau sèche. Tu peux y aller franco sur presque toutes les huiles, en particulier l'amande douce, l'argan, l'avocat, la coco, et le karité, au top pour nourrir la peau. Mais par contre, il vaut mieux éviter les huiles d'abricot, d'arnica, de bellis, de carotte, de framboise, de pépins de raisin et de ricin.

Pour les peaux sensibles

Une peau sensible peut autant être mixte, sèche ou grasse, mais elle est très réactive aux éléments extérieurs comme le froid, la chaleur, les soins utilisés ou l'alimentation et a tendance à vite rougir ou s'irriter. Dans ce cas, il vaut mieux privilégier les huiles d'amande douce, de calendula, de carthame, de cassis, de jojoba, de lin, de macadamia, d'olive ou encore de sésame.

Pour les peaux grasses

Si tu as une peau qui brille sur tout le visage et pas seulement la zone T, que tu as les pores dilatés et que tu es sujet·te aux boutons, c'est que tu as la peau grasse. Il faut donc utiliser des huiles qui régulent le sébum, comme l'huile de jojoba, mais aussi l'huile de carotte, de noisette, d'olive, de sésame, de pépins de raisin, de nigelle et de neem.

Pour les peaux matures

Si tu as la peau qui a tendance à se relâcher et à marquer plus facilement, avec des ridules, des plis, des rides, c'est que tu as une peau mature. L'huile de jojoba est vraiment le must du must pour hydrater, nourrir, protéger et préserver la peau du vieillissement, mais tu peux aussi opter pour l'huile d'abricot, d'argan, d'arnica, d'avocat, de carthame, de carotte, de lin, de macadamia, de rose musquée.

Certaines huiles végétales sont particulièrement adaptées selon leur utilisation. Pour démaquiller, l'huile de rose, l'huile de prune ou encore l'huile de jojoba sont vraiment efficaces. En contour des yeux, on conseille l'huile d'avocat et ses vertus anti-rides ou l'huile de calophylle inophyle qui booste la circulation sanguine, ce qui réduit l’aspect violacé des cernes. En soin des lèvres, l'huile de calendula ou de rose musquée sont des must-have. Et pour les cheveux, on conseille l'huile de coco, l’huile d’olive et l’huile de ricin, à mélanger ensemble pour un bain d'huile.