Quels sont les pays qui ont la meilleure programmation sur Netflix ?

Un site américain a fait le comparatif entre plus de 70 pays !

Il est presque impossible aujourd'hui de passer à côté du phénomène Netflix qui a envahi le monde entier en quelques années seulement ! Si on se prévoit toujours nos programmes d'un mois sur l'autre sur Netflix France, on connait moins bien les catalogues des autres pays et la qualité des films, séries et documentaires proposés aux quatre coins du monde. Plutôt que de faire des comparatifs à n'en plus finir, le VPN Surfshark s'est chargé de classer les meilleurs catalogues mondiaux de 70 pays en les rangeant par quantité, popularité et qualité des offres proposées.

Premièrement, pour connaitre les catalogues les plus fournis, le VPN s'est appuyé sur le site Flixwatch (qui répertorie le nombre de programmes par pays). Sans grande surprise, ce sont les trois pays "pionniers" qui sortent du lot.

Les USA : 4035 films et 1844 séries

Le Canada : 4043 films et 1687 séries

Le Royaume-Uni : 3831 films et 1842 séries

A contrario, la France se place 43ème avec 2639 films et 139 séries, et la Géorgie en dernière position avec seulement 1388 films et 728 séries. Mais la quantité ne fait pas toujours la qualité, et de grosses disparités apparaissent lorsqu'on creuse un peu à la surface.

Dans un deuxième temps, le site s'est intéressé à la qualité des contenus en prenant en compte les scores sur IMDB et MetaCritic ainsi que les récompenses obtenues (Oscar, Emmy) pour les programmes de tous les pays. Adieu les US et le Canada, d'autres pays sortent du lot quand il s'agit de proposer une vraie valeur ajoutée. Quel est le top 3 mondial ?

La Corée du Sud : 7/10 (sur IMDB), 64,5/100 (MetaCritic), 109 récompenses (Oscar) et 35 récompenses (Emmy)

La Suisse : 7,01/10 (sur IMDB), 61,6/100 (MetaCritic), 85 récompenses (Oscar) et 34 récompenses (Emmy)

Le Japon : 6,98 /10 (sur IMDB), 63,1/100 (MetaCritic), 78 récompenses (Oscar) et 33 récompenses (Emmy)

Bonne nouvelle, la France se place très bien sur la qualité avec une note de 7,07 sur IMDB et 63,6/100 (MetaCritic), bien meilleure que les pays où les programmes sont les plus nombreux au monde. Comme il ne sera jamais question d'avoir une seule et même programmation mondiale, on peut toujours espérer plus de nouveautés et de qualité en France ces prochains mois.