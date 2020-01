Qui l'eut cru, les mecs seraient plus sensibles au travail que les meufs

Le travail, cet endroit si singulier où l'on croise tous les jours les collègues peut se révéler être anxiogène et ne laisse aucune place aux émotions ressenties. Si on a toujours notre work couple qui sauve nos journées pourries, il arrive parfois que le vase déborde pour diverses raisons, laissant place à notre sensibilité à fleur de peau. Dans l'inconscient collectif, depuis longtemps, les femmes sont cataloguées « sensibles » par la sphère macho de la machine à café, mais une nouvelle étude vient casser ce mythe infondé : les hommes seraient plus émotifs que les femmes au travail !

Cette enquête faite sur 2250 travailleurs et publiée sur le site Totaljobs a révélé que les hommes seraient deux plus susceptibles d'avoir une réaction émotionnelle forte au travail par rapport aux femmes. Quels sont les facteurs de risque ? D'après les résultats, « les idées qui ne sont pas entendues » ou « la critique du travail » sont les deux facteurs déclencheurs d'un malaise chez la gent masculine ! De nouvelles informations qui devraient clouer le bec au discours sexiste ambiant !