Cette recette de gel hydroalcoolique maison est l'alternative pas chère aux flacons du commerce

Aroma-Zone propose sa recette pas chère et efficace.

Comme bien des produits de beauté et d'hygiène, le gel hydroalcoolique fait partie de ces choses que l'on peut confectionner chez soi, avec quelques ingrédients rudimentaires. Parce qu'en période de virus, quand on a besoin d'en appliquer régulièrement, les options du commerce ne sont pas forcément très économiques. Quelle recette faut-il donc suivre pour faire son propre gel antibactérien et se protéger à moindre coût ? Le store de la beauté au naturel Aroma-Zone a livré ses quelques étapes pour le préparer facilement depuis sa cuisine.

Temps de réalisation : 25 minutes

Niveau : débutant

Prix : 2,40€

Conservation : 6 mois

Ingrédients :

Ustensiles :

Recette Aroma-Zone pour un gel hydroalcoolique à 66% d'alcool :

Dans un bol, mélangez d'eau et l'acide hyaluronique et laissez reposer pendant 20 minutes.

Mélanger de nouveau pour obtenir une texture lisse.

Petit à petit, incorporez la base parfum ainsi que l'huile essentielle.

Transvasez dans un flacon et laissez reposer 12h avant utilisation. Les éventuels petits grains blancs apparus lors de la préparation disparaîtront alors. Stockez à l'abri de la chaleur.

Voilà votre gel hydroalcoolique prêt à être utilisé pour débarrasser vos mains des germes éventuels. À présent, vous pouvez en confectionner pour toute la famille et faire des économies ;)