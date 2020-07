Il sera diffusé le 3 juillet à la télé.

À la télé, on est plus habitué·e·s à entendre parler de « Dame Nature » et à voir du sang bleu pour nous parler des règles, que d'entendre les mots précarité menstruelle ou culotte de règles. Et c'est bien parce que le sujet est encore sensible - car peu exploré et médiatisé - que le groupe M6 a souhaité l'aborder dans un documentaire encore inédit à la télévision française.

Diffusé le 3 juillet 2020 à 20h50 sur la chaîne Téva, puis disponible en replay sur le site de 6Play, « Règles, la fin d'un tabou » s'impose comme un documentaire important à voir quelque soit notre âge et notre rapport aux menstruations.

Le sexe pendant les règles, toujours tabou ? ???????????? "RÈGLES, LA FIN D'UN TABOU ?", documentaire inédit???? Vendredi 3 juillet à 20h50 sur @tevalachaine pic.twitter.com/X9uHYUUciU — téva (@tevalachaine) June 30, 2020

Parce que le sujet des règles ne peut être abordé avec neutralité, sans parler des galères et enjeux qu'elles représentent pour les femmes, le documentaire narre la révolution « sanglante et pacifique » que l'on peut aujourd'hui voir naître dans notre société.

En donnant la parole à des scientifiques, étudiantes, militantes, influenceuses ou humoristes, qui appréhendent les règles sous ses aspects sanitaires, écologiques ou encore économiques, « Règles, la fin d'un tabou » entend bien changer le regard des gens sur ce phénomène physiologique et permettre aux personnes menstruées de vivre leur cycle plus sereinement.

Et vous, participerez-vous à briser les tabous autour des règles en regardant le documentaire de 52 minutes sur Téva ?