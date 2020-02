Robert Pattinson serait l'homme le plus beau du monde si l'on en croit la science

La beauté est subjective, n'est-ce pas ? Le concept même de la beauté n'est pas une vérité exacte si l'on prend les standards d'un pays à un autre dans le monde. Si les publicités ont tendance à nous montrer une image de la perfection absolument fausse et irréalisable, d'autres prennent le temps d'analyser différentes caractéristiques du visage humain pour montrer par a+b la beauté de certains physiques. Après le sacre de Bella Hadid, élue plus belle femme du monde, c'est au tour de Robert Pattinson d'être le numéro 1 chez les hommes !

Dirigée par le Dr. Julian Da Silva, chirurgien esthétique de renom, cette nouvelle analyse a été faite sur plusieurs critères précis : le front, la position des yeux, les lèvres, le menton, la forme du visage, le nez et la fossette située au milieu de la lèvre supérieure. À l'aide d'une équation formulée avec le nombre d'or (les proportions parfaites), le médecin a calculé un taux de 92,15% pour l'acteur anglais.

Quelques pourcentages derrière se trouvent Henry Cavill (91,64%), Bradley Cooper (91,08%) et Brad Pitt (90,51%), trois acteurs dont la beauté (d'après des fans) n'est plus réellement un sujet à discuter. Véritable icône de la fin des années 2000 avec son rôle d'Edward Cullen dans Twilight, Robert Pattinson n'est plus tellement loin de son personnage parfait dans la saga vampirique. T'es d'accord avec ce classement ?