Royaume-Uni, Norvège, Islande, ces pays d'Europe dans lesquels les Français ne sont plus les bienvenus

Quels sont ces pays où la quartozaine est imposée aux voyageurs venus de France ?

Les règles se durcissent. Alors que le virus du Covid-19 continue sa propagation et a à ce jour touché plus de 23 millions de personnes dans le monde, voyager d'un pays à un autre devient de plus en plus contraignant. Dans ce contexte particulièrement tendu, plusieurs pays imposent aujourd'hui une quarantaine aux voyageurs français à leur arrivée, une stratégie établie en vue de contrôler l'épidémie et d'ainsi éviter une seconde vague.

Perdue face aux règles sanitaires instaurées par chaque pays ? Voilà la liste des destinations européennes à laquelle les Français·e·s doivent pour l'instant renoncer, sous peine de se voir isolé·e·s pendant plusieurs jours. Un récap qui devrait t'aider à y voir plus clair !

Les pays qui imposent une quatorzaine aux voyageurs français

Le Royaume-Uni

L'Islande

L'Irlande

La Slovénie

La Lettonie

L'Estonie

La Lituanie

La Norvège (une quarantaine de 10 jours)

La Belgique (pour les personnes venant de Mayenne)

Les pays qui incitent fortement les voyageurs français à s'auto-isoler

La Finlande

Les Pays-Bas

Précision : cette liste ne concerne que les pays qui imposent une quarantaine aux Français, elle n'inclut pas ceux qui demandent des tests PCR négatifs, des contrôles de température ou encore ceux qui ont tout bonnement fermé leurs frontières. La situation étant très changeante, on te conseille fortement de consulter cette page avant de te rendre dans un autre pays.