Sais-tu ce qu'est le cycle menstruel et la manière dont il influe sur ton corps et ta psyché ? Viens tester tes connaissances et apprendre encore bien d'autres choses !

1. Qu'est-ce que le « le cycle menstruel » ? a C'est un autre terme pour parler des règles

b C'est une période donnée durant laquelle on a nos règles

c C'est le nombre de jour que durent nos règles