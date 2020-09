Salle de bain, cuisine... Ces lieux sont les plus dangereux pour faire l'amour !

Tu ne le croiras peut-être pas, mais ton home sweet home n'est pas l'endroit le plus safe du monde pour s'envoyer en l'air !

Si on le fait le plus souvent dans la chambre, sur le lit, le sexe peut en réalité se pratiquer vraiment partout. Ou du moins, partout où c'est légal et où cela ne posera pas de problèmes avec la police et les voisins. Les couples ne manquent d'ailleurs pas d'imagination pour faire l'amour dans des lieux très insolites, allant de l'avion à la plage, en passant par un parc, une piscine ou un coin de rue. Mais rien ne vaut le confort de notre appartement ou de notre maison, pas vrai ? Et pourtant, c'est dans ces endroits qu'on pense safe qu'on se fait le plus de blessures sexuelles. Certaines pièces sont cependant plus dangereuses que d'autres.

Il faut quand même savoir que 89% des hommes et 49% des femmes admettent avoir eu des accidents pendant leurs ébats, qu'ils se soient blessés eux-mêmes ou qu'ils aient blessé leur partenaire. Des experts de End of Tenancy Cleaning London ont notamment fait un sondage auprès de 2397 personnes en leur demandant où elles se trouvaient le plus souvent lorsque ces accidents sexuels sont arrivés. Et les résultats sont plutôt étonnants ! Pour commencer, les cinq parties du corps les plus blessées lors de rapports sexuels sont : la tête (72%), les jambes (61%), le dos (58%), les hanches (49%) et les bras (38%). Mais qu'en est-il des lieux où cela arrive le plus souvent ? La réponse ci-dessous.

LA SALLE DE BAIN : 91%

LA CUISINE : 86%

LE SALON : 75%

LA CHAMBRE : 72%

LE GRENIER : 67%

LA SALLE À MANGER : 56%

LE BUREAU : 38%

LE GARAGE : 21%

LE SOUS-SOL : 16%

LE CELLIER : 3%

Sans trop de surprise, c'est la salle de bain qui arrive en tête avec 91% des personnes interrogées avouant s'être blessé à cet endroit. Il faut dire qu'avec l'eau, il n'est pas rare de glisser et de se cogner quelque part, ou pire, de se casser un truc. Ensuite, c'est la cuisine qui arrive en deuxième position. Les ustensiles de cuisine peuvent s'avérer très dangereux quand on n'y fait pas attention, trop occupé à se bécoter. Et en troisième place, on retrouve le salon. Le canapé a beau avoir l'air confortable pour mater Netflix, il n'est pas forcément safe pour s'envoyer en l'air ! La personne qui écrit cet article s'est d'ailleurs fêlé le poignet une fois en faisant l'amour sur un canapé. En fin de compte, mieux vaut avoir des rapports sexuels dans le cellier si l'on en croit ce sondage, puisque seulement 3 % des interrogés ont eu un accident à cet endroit !