Sam Heughan (Outlander) va vous donner envie de visiter l'Écosse avec sa mini-série touristique

Sam Heughan suit les traces de Jamie Fraser (Outlander) pour vous faire découvrir l'Écosse

L'Écosse sera-t-elle le prochain pays sur votre liste ? Après la découverte en 2014 de la série Outlander, une fresque historique et fantastique suivant l'histoire d'amour entre Claire Randall et Jamie Fraser, on se verrait bien fouler aussi les vertes étendues du pays à la recherche de notre highlander. Parce qu'il faut se rendre à l'évidence, Sam Heughan, l'acteur derrière le personnage de Jamie Fraser, pourrait nous embarquer dans n'importe quelle aventure... on le suivrait les yeux fermés !

Préparez vos billets, le rêve va se réaliser plus vite que prévu ! Pur écossais de souche, Sam Heughan est très attaché à ses origines et souhaite partager la culture de son pays au plus grand nombre. Accompagné de son ex-partenaire à l'écran, Graham McTavish (Dougal), il sera bientôt à l'affiche d'une mini-série touristique appelée « Men in Kilts » où les deux compères voyageront sur les routes d'Écosse. Au programme ? Du bateau, du vélo, du camping-car, et les fameux kilts qui nous ont déjà donné très chaud auparavant.

Pour le moment, aucune date de sortie n'a encore été annoncée pour les 8 épisodes prévues, il va falloir prendre son mal en patience. Et vous, allez-vous regarder ?